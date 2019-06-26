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Дитина потонула на очах у батьків: деталі трагедії в Ужгороді

STYLERЖиття    26.06.2019 - 08:57
Дитина потонула на очах у батьків: деталі трагедії в Ужгороді
В аквапарку втопилася дитина (Колаж РБК-Україна)

Очевидці події розповіли, що сталося в аквапарку

В Ужгороді сталася страшна трагедія. У популярному авквапарку маленький хлопчик потонув прямо на очах у батьків. Деталі розповів екс-мер міста Сергій Ратушняк на своїй сторінці в Facebook.

Він повідомив, що трагедія сталася 25 червня, близько 19:00. Батьки 6-річної дитини втратили пильність і не помітили, як хлопчик зник з поля зору.

"Маленький чудовий хлопчик 6-ти років, з яким відпочивали батьки, потонув. Горе сталося з причини втрати уваги з боку батьків. Будьте пильними та обережними щодо неповнолітніх діточок на будь-яких водоймах", - повідомив Ратушняк.

Дитина потонула на очах у батьків: деталі трагедії в Ужгороді

Скріншот поста (facebook.com/Сергій Ратушняк)

В коментарях до посту екс-мера в соціальній мережі Facebook користувачі уточнили подробиці трагедії і розповіли, що потонувшу дитину помітили не відразу.

"Братик бачив це своїми очима. Каже, люди не відразу помітили, що хлопчик втопився. Пізніше, коли якийсь чоловік помітив хлопчика в басейні, на жаль, було вже пізно, не відкачали", - написала Мар'яна Костик.

Ужгородський аквапарк – улюблене місце відпочинку у дорослих і дітей. Він належить колишньому меру Ужгорода Сергію Ратушняку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що священик разом з маленькою дочкою потонув під Києвом.

А також розповідали про те, що у Києві за загадкових обставин потонув чоловік.

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