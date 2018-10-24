У Нижньому Новгороді на дитячий садок впав будівельний кран

Відео: YouTube/NNRU Новини Нижнього Новгорода)

24 жовтня близько 12:50 на територію МБДОУ "Дитячий сад № 361" в Нижньому Новгороді впав кран. Установа розташована у Канавінському районі міста на вулиці Анатолія Григор'єва, 1. Відповідне відео можна подивитися на YouTube.

Автокран на базі вантажівки КАМАЗ робив навантажувальні роботи поблизу території дитсадка. Так як кран намагався підняти занадто важкий вантаж, під автомобілем "поїхав" грунт і кран миттєво впав на веранду і пристрій дитячого садка.

Скріншот відео: YouTube/NNRU Новини Нижнього Новгорода)

Як відомо, постраждалих не було виявлено. На місце НП приїхали рятувальники та підтвердили, що небезпеки для громадян немає, а проводити евакуацію дітей не потрібно.

Нагадаємо, раніше в центрі Ужгорода біля Драматичного театру впав будівельний кран. НП обійшлося без постраждалих. Про це повідомив журналіст Віталій Дієслова в соціальній мережі.

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