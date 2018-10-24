В Нижнем Новгороде на детский сад упал строительный кран

Видео: (YouTube/NNRU Новости Нижнего Новгорода)

24 октября около 12:50 на территорию МБДОУ "Детский сад № 361" в Нижнем Новгороде упал кран. Учреждение расположено в Канавинском районе города на улице Анатолия Григорьева, 1. Соответствующее видео можно посмотреть на YouTube.

Автокран на базе грузовика КАМАЗ производил погрузочные работы вблизи территории детсада. Так как кран пытался поднять слишком тяжёлый груз, под автомобилем "поехал" грунт и кран мгновенно упал на веранду и пристрой детского сада.

Скриншот видео: (YouTube/NNRU Новости Нижнего Новгорода)

Как известно, пострадавших обнаружено не было. Приехавшие на место ЧП спасатели подтвердили, что опасности для граждан нет, а проводить эвакуацию детей не требуется.

Напомним, ранее в центре Ужгорода возле Драматического театра упал строительный кран. ЧП обошлось без пострадавших. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в социальной сети.

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