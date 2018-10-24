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В Нижнем Новгороде на детский сад упал строительный кран

STYLERЖизнь    24.10.2018 - 18:56

Видео: (YouTube/NNRU Новости Нижнего Новгорода)

24 октября около 12:50 на территорию МБДОУ "Детский сад № 361" в Нижнем Новгороде упал кран. Учреждение расположено в Канавинском районе города на улице Анатолия Григорьева, 1. Соответствующее видео можно посмотреть на YouTube.

Автокран на базе грузовика КАМАЗ производил погрузочные работы вблизи территории детсада. Так как кран пытался поднять слишком тяжёлый груз, под автомобилем "поехал" грунт и кран мгновенно упал на веранду и пристрой детского сада. 

В Нижнем Новгороде на детский сад упал строительный кран

В Нижнем Новгороде на детский сад упал строительный кранСкриншот видео: (YouTube/NNRU Новости Нижнего Новгорода)

Как известно, пострадавших обнаружено не было. Приехавшие на место ЧП спасатели подтвердили, что опасности для граждан нет, а проводить эвакуацию детей не требуется.

Напомним, ранее в центре Ужгорода возле Драматического театра упал строительный кран. ЧП обошлось без пострадавших. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в социальной сети.

Мы писали, что в Киеве упал вертолет, есть пострадавшие. Два человека получили телесные повреждения.

А также РБК-Украина писало о падение вертолета в Полтавской области. На борту вертолета Ми-2, принадлежавшей частной фирме, находились двое пилотов. В результате падения они не пострадали.

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