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НЛО в Японії потрапив на відео: об'єкт покружляв і розтанув у небі

STYLERЖиття    19.06.2020 - 09:07
НЛО в Японії потрапив на відео: об'єкт покружляв і розтанув у небі
В Японії на відео зняли НЛО (колаж: РБК-Україна)

В Японії в небі помітили об'єкт, схожий на НЛО

В Японії помітили непізнаний літаючий об'єкт, який очевидцям вдалося зняти на відео. Округлий білий шар деякий час літав у небі, а потім в один момент розтанув, наче вибухнувши.

Ролик з НЛО з'явився на YouTube-каналі Reuters у середу, 17 червня, і наробив переполоху в мережі.

Творці відео уточнили, що НЛО бачили на півночі Японії. У соцмережах воно набирає величезну популярність, а користувачі роблять припущення, що ж це було. Втім, більшість з них жартує на тему заходів боротьби з коронавірусом.

"Поява загадкового білого об'єкта в небі над північною Японією... Чутки варіюються від НЛО до коронавірусу і пропаганди Північної Кореї", - підписаний ролик.

У небі над Японією кружляв НЛО (відео: YouTube/Reuters)

Користувачі мережі активно коментують відео.

"Я думаю, що таємничий об'єкт каже "одужуй швидше"; Ми бачимо їх у США - це повітряні кулі; "Коронавірус, що плаває в небі?; Хтось бачив метеозонд!; Це, очевидно, корабель з Альфа Центавра, щоб розгорнути більше дронів; Я думаю, що це може бути якась істота типу медузи", - пишуть коментатори.

Цікаво, що нещодавно вчені прийшли до несподіваного висновку, що позаземні цивілізації, найімовірніше, можуть жити у нашій галактиці - Чумацький Шлях, а не в дальніх - еліптичних галактиках, як вважалося раніше.

Раніше ми також писали, що Пентагон показав гігантський НЛО над Землею.

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Автор: Styler

Теги Новини України астрономияНЛО
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