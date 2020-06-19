НЛО в Японии попал на видео: объект покружил и растаял в небе

В Японии на видео сняли НЛО (коллаж: РБК-Украина)

В Японии в небе заметили объект, похожий на НЛО

В Японии заметили неопознанный летающий объект, который удалось снять очевидцам на видео. Округлый белый шар некоторое время летал в небе, а затем в один момент растаял, как будто взорвавшись.

Ролик с НЛО появился на YouTube-канале Reuters в среду, 17 июня, и наделал переполоху в сети.

Создатели видео уточнили, что НЛО видели на севере Японии. В соцсетях оно набирает огромную популярность, а пользователи строят догадки, что же это было. Впрочем, большинство из них шутит на тему мер борьбы с коронавирусом.

"Появление загадочного белого объекта в небе над северной Японией... Слухи варьируются от НЛО до коронавируса и пропаганды Северной Кореи", - подписан ролик.

В небе над Японией кружил НЛО (видео: YouTube/Reuters)

Пользователи сети активно комментируют видео.

"Я думаю, что таинственный объект говорит "выздоравливай скорее"; Мы видим их здесь в США - это воздушные шары; "Коронавирус, плавающий в небе?; Кто-то видел метеозонд!; Это, очевидно, корабль из Альфа Центавра, чтобы развернуть больше дронов; Я думаю, что это может быть какое-то существо вроде медузы", - пишут комментаторы.

Интересно, что недавно ученые пришли к неожиданному выводу, что внеземные цивилизации, вероятнее всего, могут жить в нашей галактике - Млечный Путь, а не в дальних - эллиптических галактиках, как считалось ранее.

Ранее мы также писали, что Пентагон показал гигантский НЛО над Землей.

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Автор: Styler