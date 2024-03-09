Норма микробов превышает в 100 раз. Химик показал, что "живет" в салатах из Новуса: видео

Что "живет" в салатах из Новуса

"Я знаю, что салаты из Новуса пользуются спросом и этот супермаркет считается мажорным". Поэтому я взял для анализа четыре салата: оливье, селедку под шубой, острую закуску с плавлеными сырками и салат оригинальный с копченой курицей", - рассказывает Репич.

Все образцы салатов химик отдал в биолабораторию, чтобы определить, есть ли в блюдах вредные микробы.

"Результаты получены, и у меня для вас неутешительные новости. В трех из четырех салатов - в острой закуске, оливье и шубе - обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В острой закуске нашли Ranhella Aquatilis, в селедке под шубой - Serra Liquefacins и Raoult Terrigena, в оливье - Raoultella Ornithinolytica и Serratia Liquefatiens. И только в салате оригинальном бактерии кишечной палочки не обнаружено", - говорит исследователь.

При этом он добавляет, что в общем микробном числе оливье превышает норму микробов в 100 раз, а сельдь под шубой - в 1000 раз.

"Это означает, что продукты использованы для этих салатов, далеко не первой свежести", - объясняет Репич.

Реакция украинцев на эксперимент Репича

На эксперимент Репича отреагировали много украинцев, которые оставили комментарии под его постом.

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