Норму мікробів перевищує у 100 разів. Хімік показав, що "живе" у салатах з Новуса: відео

Що "живе" у салатах з Новуса

"Я знаю, що салати з Новуса мають попит і цей супермаркет вважається мажорним". Тож я взяв для аналізу чотири салати: олів'є, оселедець під шубою, гостру закуску з плавленими сирками і салат оригінальний з копченою куркою", - розповідає Репіч.

Усі зразки салатів хімік віддав у біолабораторію, щоб визначити, чи є у стравах шкідливі мікроби.

"Результати отримано, і у мене для вас невтішні новини. У трьох із чотирьох салатів - у гострій закусці, олів'є та шубі - виявлено бактерії групи кишкової палички. У гострій закусці знайшли Ranhella Aquatilis, в оселедці під шубою - Serra Liquefacins та Raoultella Terrigena, в олів'є - Raoultella Ornithinolytica та Serratia Liquefatiens. І тільки у салаті оригінальному бактерій кишкової палички не виявлено", - говорить дослідник.

При цьому він додає, що в загальному мікробному числу олів'є перевищує норму мікробів в 100 разів, а оселедець під шубою - в 1000 разів.

"Це означає, що продукти використані для цих салатів, далеко не першої свіжості", - пояснює Репіч.

Реакція українців на експеримент Репіча

На експеримент Репіча відреагувало багато українців, які залишили коментарі під його постом.

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