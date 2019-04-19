Нотр-Дам під загрозою: яка небезпека нависла над собором

Експерти стверджують, що Нотр-Дам знаходиться під серйозною загрозою. Після пожежі над собором нависла небезпека і храм може ось-ось зруйнуватися. Про це інформує видання Le Figaro.

У соборі Паризької Богоматері визначили кілька критичних точок, які необхідно зміцнити як можна швидше, щоб уникнути обвалення. Перший критичний елемент розташований у північному трансепті собору. Трикутний елемент довжиною близько 15 метрів і вагою в кілька тонн, що тягнеться по фасаду, більше не підтримується опорними балками даху.

У разі падіння архітектурної деталі могло статися обвалення значної частини північного фасаду. Тому, за словами міністра культури Франка Рістьє, 18 квітня була проведена значна робота, щоб зміцнити верхню частину. Були споруджені опори.

Другий елемент, що викликає побоювання - західний фронтон, який знаходиться між двома дзвіницями. Цим елементом закінчується західна частина даху нави. Після пожежі, перекриття, на які він спирався, впали.

Пожар в Нотр-Дам де Пари (Фото: DominguezArjona/Twitter)

Третій проблемний момент - кут південної дзвіниці, "який настільки нагрівся, що камені стали повністю аморфними та з'явився ризик руйнування химер". Тому операція по зняттю скульптур вже почалася.

Нагадаємо, що названа ймовірна причина пожежі Нотр-Дам де Парі. Криміналісти вважають, що причиною є проблема з електрикою. При цьому вони не уточнили, якого роду проблема могла послужити приводом для виникнення пожежі.

До речі, поки у Франції після пожежі в Нотр-Дамі на відновлення будівлі за кілька діб зібрали понад 700 мільйонів євро, в Україні часто горять унікальні пам'ятки історії, проте мало хто звертає на це увагу.

Макрон заявив, постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Вже на відновлення Нотр-Дам де Парі зібрали понад 700 млн євро.