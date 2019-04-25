Нова хвиля в Росії: скандальний дует Анна-Марія представить Україну

Анна-Марія зібралися на конкурс в Росію (Колаж РБК-Україна)

Компанію дуету Анна-Марія складе ще один український співак

Дует Анна-Марія представлятиме Україну на конкурсі "Нова хвиля" в Сочі, Росія. Організатори конкурсу оголосили імена всіх учасників, які виступлять у 2019 році. Про це повідомляє видання "КП в Україні".

Відбір учасників відбувався в Москві, на сцені державного університету імені А. Н. Косигіна. Журі у складі: Ігор Крутой, Філіп Кіркоров, режисер Олександр Ревзін і директор Академії Ігоря Крутого Стелла Хачанянц, вибрали 13 учасників конкурсу. Від України та Росії в Сочі виступить по два учасника.

Україну представлятиме скандальний дует Анна-Марія, які брали участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2019. Сестри Опанасюк напередодні фіналу дали інтерв'ю в шоу Романа Скрипіна, яке викликало великий резонанс у пресі, так як дівчата не змогли виразно розповісти про свою громадянську позицію та відповісти на запитання: "Чий Крим?". Після галасу в пресі дует Анна-Марія зайняв останнє місце в фіналі.

Дует Анна-Марія знову виступить в Росії (facebook.com/annamariashow)

Другим учасником від України став екс-учасник "Голос країни" Тарас Присяжнюк з Донецька. Співак два рази намагався штурмувати суддів проекту, але обидва рази невдало. У 2012 році він не пройшов "сліпий відбір", а в 2013 він приїхав разом з сестрою Христиною, але отримати симпатії суддів йому також не вдалося. З 2016 року він працює у Великому театрі Росії і виконує знамениті оперні партії.

Тарас Присяжнюк виступить в Сочі (facebook.com/Тарас Присяжнюк)

Конкурс "Нова хвиля" пройде в Сочі, Росія, з 24 по 29 серпня. До 2014 року цей конкурс проходив в Юрмалі, Латвія, але через те, що, що в країні заборонили в'їзд російським артистам, які підтримали агресію на Донбасі і анексію Криму, його перенесли в Сочі.

У 2015 році Україну на "Новій хвилі" представляла група The Pringlez, в якій раніше виступала MARUV. Артисти навіть зайняли третє місце. У 2016 році в Сочі поїхала Галина Безрук, в 2017 – ISAAK (Артем Іванов), в 2018 – Саша Пашков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фаворитки Нацвідбору оскандалилися через Крим.

А також розповідали про те, що скандал навколо Анна-Марія спалахнув з новою силою.