Новая волна в России: скандальный дуэт Анна-Мария представит Украину

Анна-Мария собрались на конкурс в Россию (Коллаж РБК-Украина)

Компанию дуэту Анна-Мария составит еще один украинский певец

Дует Анна-Мария будет представлять Украину на конкурсе "Новая волна" в Сочи, Россия. Организаторы конкурса объявили имена всех участников, которые выступят в 2019 году. Об этом сообщает издание "КП в Украине".

Отбор участников происходил в Москве, на сцене государственного университета имени А.Н. Косыгина. Жюри в составе: Игорь Крутой, Филипп Киркоров, режиссер Александр Ревзин и директор Академии Игоря Крутого Стелла Хачанянц, выбрали 13 участников конкурса. От Украины и России в Сочи выступит по два участника.

Украину будет представлять скандальный дует Анна-Мария, которые участвовали в финале Нацотбора на Евровидение 2019. Сестры Опанасюк накануне финала дали интервью в шоу Романа Скрыпина, которое вызвало большой резонанс в прессе, так как девушки не смогли внятно рассказать о своей гражданской позиции и ответить на вопрос: "Чей Крым?". После шумихи в прессе дует Анна-Мария занял последнее место в финале.

Дует Анна-Мария снова выступит в России (facebook.com/annamariashow)

Вторым участником от Украины стал экс-участник "Голос країни" Тарас Присяжнюк из Донецка. Певец два раза пытался штурмовать судей проекта, но оба раза неудачно. В 2012 году он не прошел "слепой отбор", а в 2013 он приехал вместе с сестрой Кристиной, но получить симпатии судей ему также не удалось. С 2016 года он работает в Большом театре России и исполняет знаменитые оперные партии.

Тарас Присяжнюк выступит в Сочи (facebook.com/Тарас Присяжнюк)

Конкурс "Новая волна" пройдет в Сочи, Россия, с 24 по 29 августа. До 2014 года этот конкурс проходил в Юрмале, Латвия, но из-за того, что в стране запретили въезд российским артистам, которые поддержали агрессию на Донбассе и аннексию Крыма, его перенесли в Сочи.

В 2015 году Украину на "Новой волне" представляла группа The Pringlez, в которой ранее выступала MARUV. Ребята даже заняли третье место. В 2016 году в Сочи поехала Галина Безрук, в 2017 – ISAAK (Артем Иванов), в 2018 – Саша Пашков.

Напомним, ранее мы писали о том, что фаворитки Нацотбора оскандалились из-за Крыма.

А также рассказывали о том, что скандал вокруг Анна-Мария вспыхнул с новой силой.