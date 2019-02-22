Богатство в Крыму, а родители - в "Миротворце": скандал вокруг Анна-Мария вспыхнул с новой силой

Коллаж РБК-Украина

О жизни девушек появились неожиданные подробности

Скандал вокруг дуэта сестер-близняшек ANNA MARIA, которые опозорились в прямом эфире из-за Крыма, начинает набирать обороты. Официальный представитель дуэта сказал для ТСН, что от комментариев они воздерживаются и говорить пока об не хотят.

Анна и Мария Остапчук родились в 1988 году в Симферополе, в семье юристов. С раннего детства занимались музыкой и в 17 лет уже получили звание заслуженным артисток Автономной Республики Крым.

Дуэт ANNA MARIA был создан в 2004 году и известными девушки стали после своей победы в проекте "Шанс" и участии в "Голосе страны". Имя дуэту придумали Кузьма Скрябин, Наталья Могилевская и Владимир Бебешко. Под этим сценическим псевдонимом они и выступают до сих пор.

После окончания школы сестры Опанасюк отправились в Харьков, в Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, где окончили прокурорский факультет. Именно там учились и родители артисток, когда познакомились и поженились.

Однако Анна и Мария не стали заниматься юриспруденцией, а посвятили себя шоу-бизнесу и получили еще одно образование – в Государственной академии эстрадного и циркового искусства.

Известно, что в 2011 и 2013 году сестры Опанасюк регулярно выступали на политических мероприятиях, в том числе и для "Партии Регионов" в Крыму.

Мать девушек, Лариса Опанасюк, более 20 лет работает в правительстве Крыма. При чем, после аннексии она не уволилась, а даже продвинулась по карьерной лестнице. Сейчас она занимает пост вице-премьера в так называемом правительстве Сергея Аксенова.

На ее странице в социальной сети можно увидеть восторженные посты и фотографии с получением различных наград от оккупантов. В 2014 году она даже получила медаль "За возвращения Крыма".

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Отец, Александр Опанасюк – очень известный человек в Крыму. Он много лет возглавлял Центральный районный суд Симферополя, в 2012 году его пожизненно назначили судьей Апелляционного суда Кремля, а в 2014 году он торжественно принял присягу РФ, за что был внесен в базу "Миротворец". Высший совет юстиции Украины ходатайствовал об увольнении судьи за нарушение присяги. В 2016 году Опанасюка проводили на пенсию.

Лариса и Александр Опанасюк являются фигурантами уголовных производств в Украине об государственной измене, но они недоступны для украинского правосудия, так как постоянно проживают в Крыму.

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По некоторым данным Лариса Опанасюк посетила Киев один раз – она приезжала в 2016 году на свадьбу Марии Опанасюк, которая связала себя узами брака с обычным концертным менеджером Вадимом. Свадьба была на высшем уровне, с лимузином и дорогим банкетом, а после – молодожены уехали отдыхать на остров Тенерифе и круиз по столицам Европы.

Также известно, что в 2013 году сестры Опанасюк разошлись в политических взглядах с родителями и поддержали не акцию протеста сторонников Януковича, а тех, кто вышел на улицы с лозунгом "За европейскую Украину!". Родители лишь развели руками и сказали, что дочери достаточно взрослые, чтобы сделать свой политический выбор.

Однако сестрам Опанасюк политический выбор не помешал вляпаться в скандал с российским брендом BAON, лицом которого много лет является российский актер Иван Охлобыстин.

По задумке девушки согласились сняться в рекламе, чтобы показать, как Россия и Украина может делать навстречу друг другу шаги. Но когда на сцене появился Охлобыстин в футболке с надписью: "ДНР", девушки дали задний ход и отказались от участия в проекте. А после заявили, что это все была "информационная война".

В Крым девушки все-таки иногда ездят. Как рассказывали они в одном из интервью – там их родина, там семья и младший брат. Кстати, они надеются, что родные и знакомые с оккупированной территории поддержат их во время Евровидения, так как все голоса оттуда будут засчитываться как украинские.

Впрочем, на территории оккупированного Крыма у сестер есть неплохое приданое. Если верить декларациям за последние несколько лет, у родителей доходов и имущества больше, чем у так называемого правительства Крыма. У Ларисы Опанасюк в собственности – земельный участок в собственности, еще два – в пользовании, жилой дом, дача и гараж. У Александра Опанасюка – жилой дом, нежилое помещение, легковой автомобиль Toyota и скутер. На счетах у обоих – около 10 миллионов рублей.

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Напомним, ранее мы писали о том, что фаворитки Нацотбора оскандалились из-за Крыма.

А также перечисляли все российские "зашквары" финалистов Нацотбора.