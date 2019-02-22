Голуби мира: все российские "зашквары" финалистов Нацотбора

Фото: Финалисты Нацотбора (коллаж РБК-Украина)

Почти все финалисты Национального отбора имеют какое-либо отношение к России

Недавно определились все финалисты Национального отбора на Евровидение 2019. Так, в первом полуфинале Нацотбора победу одержали MARUV, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, а во втором - KAZKA, ANNA MARIA и Freedom Jazz.

Многие телезрители заметили, что большинство из этих артистов были в разное время замечены в России - либо сотрудничали с российской стороной, или выступали с гастролями в РФ. Интересно, что с российской стороной связаны практически все финалисты Нацотбора, кроме Brunettes Shoot Blondes.

Freedom Jazz ранее активно гастролировали в России и выступали на скандальном концерте, приуроченному 9 мая на телеканале “Интер”, а дуэт ANNA MARIA недавно оскандалились в эфире канала ATR с Романом Скрыпиным, так как не смогли ответить, чей Крым. Также их мать получила награду из рук оккупантов в Москве. Но, стоит добавить, в России дуэт не выступает.

MARUV

Известная украинская артистка MARUV, которая родом из Павлограда, известна своими частыми выступлениями в России. Она также охотно принимает участие в российских телешоу. Например, побывала на телеэфире у Ивана Урганта.

А после выступления певицы на Национальном отборе MARUV удивила зрителей пророссийским заявлением. Так, когда ведущий Сергей Притула поинтересовался у артистки, что общего у ее участия в Нацотборе и промо-кампанией ее тура в России, на что она ответила, что с помощью музыки несет мир, выступая в России.

Видео: MARUV – Siren Song!

Позже известный продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк жестко раскритиковал такую позицию. Он сказал, что не знает, поймет артистка или нет, что ездить в Россию во время гибридной войны – недопустимо.

По его словам, если бы такие концерты действительно несли мир, то одного выступления Светланы Лободы в РФ в 2014-м году было бы достаточно, но, как видим, это войну никак не остановило.

ANNA MARIA

Недавно в сети разгорелся целый скандал, связанный с певицами. Так, сестры из дуэта ANNA MARIA пришли на телеэфир к журналисту Роману Скрыпину, где не смогли ответить на его вопрос о том, чей же все-таки Крым.

"На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же самые горы, тот же самый воздух…. Мне кажется, Украина потеряла Крым. Это наша мысль", - ответили девушки в эфире.

Но Роман Скрыпин решил уточнить вопрос и поинтересовался у них напрямую, произошла ли оккупация Крыма, который является частью Украины.

Видео: PRIME СКРИПІН: Анна-Марія (Youtube/skrypin.ua)

"На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не являемся политиками, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать вам на такие сложные политические вопросы", - внезапно ответили девушки.

Также они не стали отвечать на вопрос, нужна ли крымско-татарская автономия и спорили с Романом Скрыпиным об УПА и необходимости участия в “ватных” новогодних концертах на пророссийских телеканалах.

Фото: ANNA MARIA (коллаж РБК-Украина)

Как известно, сестры из дуэта ANNA MARIA – родом из Крыма, где живут их родители. С этим связан еще один скандал. Их родители – статусные юристы в Крыму, где после аннексии полуострова Россией с правами человека ситуация очень печальна.

Но при этом мать девушек, Лариса Опанасюк, в Москве получила премию "Юрист года". Некоторые подметили, что таким образом, получая награду, она легитимизирует и признает аннексию Крыма Россией. Самих же исполнительниц ANNA MARIA назвали дочками коллаборантов с российскими оккупантами.

KAZKA

Музыканты группы KAZKA, которые записали уже легендарный хит "Плакала", в конце 2018-го года внезапно засветился в анонсе российского шоу "Песня года". Оно должно пройти в Дюссельдорфе, Германия, в марте 2019 года.

Помимо этих артистов, на "Песне года" должны были спеть также Басков, Сердючка, Повалий и другие.

Скриншот анонса концерта 2 марта 2019 года (biletkartina.tv)

Позже участники группы KAZKA заявили, что не поедут выступать в Россию. Они заявили, что информация, которая не публикуется на их официальном сайте, является фейком.

С группой связан и еще один скандал. Так, коллектив KAZKA в декабре 2018-го года был награжден "Золотой Сиреной" на премии "Высшая Лига" в Москве. При этом сами украинские музыканты лично не присутствовали на награждении, однако награду им все-таки отправили.

Фото: KAZKA (коллаж РБК-Украина)

Музыканты группы KAZKA получили награду как один из самых ярких коллективов в 2018 году по версии "Нового Радио" за песню "Плакала", которая собрала более 70 миллионов просмотров на YouTube.

Позже стало известно, что россияне вдруг начали ставить тысячи дизлайков под украиноязычными клипами, которые становятся популярными в рейтинге на YouTube. Украинцы заметили, что это является новой формой гибридной войны Кремля против Украины.

Freedom Jazz

Группа принимала участие в скандальном концерте на телеканале Интер в 2018-м году, который приурочили к 9 мая.

В сети тогда жестко раскритиковали артистов, которые принимали в нем участие. В частности, из-за пророссийской и просоветской направленности концерта, который носил название "Победа. Одна на всех".

Видео: Freedom Jazz – Cupidon

Среди участников концерта были также Таисия Повалий, которая в данный момент живет в России, Злата Огневич, Владимир Гришко, Виталий Козловский, Надежда Мейхер, которая тоже обосновалась в РФ. Во время концерта Вторую мировую войну много раз называли Великой отечественной, как ее называют в РФ.

Кроме того, до начала войны группа Freedom Jazz активно гастролировала по России. Но, стоит сказать, после начала войны с Россией на концертах в РФ коллектив замечен не был.

YUKO

Солистка группы YUKO, которая также прошла в финал Национального отбора – тоже частый гость в России. Так, она недавно рассказала, что является гражданкой РФ, но живет в Украине.

По ее словам, она родилась в Анапе и прожила в России 18 лет. Будучи еще ребенком, она выступала в детском ансамбле, где пела украинские песни.

Видео: YUKO – Galyna Guliala

"В 2010 году посетили с выступлением Украину, где мне посчастливилось петь того же “повернися соловейко” на Майдане во время празднования дня Святого Миколая. Тогда мне и предложили место в Консерватории, но так как мне было 16 лет, я решила повременить с поступлением, доучиться до 11 класса и уже обстоятельно подготовившись приехать на учебу в Украину", - рассказала солистка Юлия Юрина на своей странице в Facebook.

Она призналась, что выступала в России, так как в это время ездила к себе домой. Кстати, Джамала назвала YUKO своим фаворитом в Национальном отборе на Евровидение 2019.

Пожалуй, только коллектив Brunettes Shoot Blondes, который также прошел в финал Нацотбора, не был замешан в каких-либо скандалах, связанных с Россией и не гастролировал в РФ во время войны.

Напомним, ранее известный продюсер прокомментировал неудачное выступление KAZKA на Национальном отборе.