Нет никаких оправданий: Игорь Кондратюк о Нацотборе и артистах, которые ездят в РФ

Фото: Игорь Кондратюк (РБК-Украина)

Продюсер рассказал о замене TAYANNA на MARUV и результатах первого полуфинала Нацотбора

Во вторник, 9 февраля, в прямом эфире телеканала СТБ прошел первый полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019. В первом этапе соревновались ровно половина участников конкурса – 8 исполнителей из 16-ти. Согласно результатам первого полуфинала, в финал конкурса прошли трое участников, среди которых оказались те артисты, которые активно ездят в Россию с гастролями. В частности, такими артистами оказались MARUV и YUKO.

Профессиональное мнение о результатах Национального отбора Styler РБК-Украина расспросил у Игоря Кондратюка – известного украинского телеведущего, шоумена и продюсера.

Игорь, как вам первый полуфинал Национального отбора на Евровидение и что думаете об откровенно пророссийском заявлении MARUV относительно того, что она "несет мир", выступая в России?

Я для себя сформулировал такую мысль: для тех, у кого музыка – вне политики, у них мозги вне черепа. С марта 2014 года я не принимаю таких фраз совершенно. У нас идет развязанная Россией война. Хотя она гибридная, но она все-таки есть, и каждую неделю погибают украинцы от пуль рашистов. Поэтому ездить с концертами в Россию – это не от большого ума. У меня нет никаких оправданий для такой позиции.

Лично я не понимаю, сколько может быть оправданий у MARUV как у певицы. Поэтому ситуация печальная, но что поделаешь. Однако, к сожалению, большое количество украинцев думают так же гибридно. В этом и заключается сущность гибридной войны.

Фото: Певица MARUV заявила, что "несет мир" своими гастролями в России (instagram.com/maruvofficial)

Потому что если бы можно было принести мир тем, кто, послушав твою песню, не пойдет убивать твоих земляков, то одного концерта Лободы в РФ в марте 2014-го года было бы достаточно, чтобы войны не было? К ней (MARUV – ред.) еще не дошло. Возможно, дойдет. А возможно, и нет.

Есть мнение, что основная борьба будет идти между группой KAZKA, которую слушают много украинских патриотов, и MARUV, публика которой частично одобряет ее гастроли в России.

Так можно говорить сколько угодно, но эти свои мысли вы не сможете подкрепить, ведь никто не знает “патриотический”, так сказать, профиль голосующих за участников Национального отбора.

Относительно выступления MARUV, то оно сценически было, я бы сказал, на "десяточку". Но с точки зрения исполнения – я не понимаю, как можно с такой песней и с таким пением что-то получить на Евровидении. Скорее всего, ничего. Поэтому я удивлен, почему люди считают ее фавориткой. Она не пела. Я не считаю, что на Евровидении можно не петь.

Чем, на ваш взгляд, руководствовались организаторы Нацотбора, решив предложить в нем участие именно MARUV после того, как от участия в конкурсе отказалась TAYANNA?

Если бы мы были организаторами украинского Евровидения, то, видимо, исходили из того, что те, кого мы видим среди участников – лучшие из тех, кто захотел участвовать в Нацотборе. Вот и все!

Насколько я понимаю менеджмент TAYANNA, им не нравится сам принцип отбора. И они считают, что этот принцип отбора дважды навредил Украине. И O.Torvald, который победил в Нацотборе, и прошлогодний победитель MELOVIN, не заняли впоследствии на Евровидении высоких мест.

Вероятно, менеджмент TAYANNA считает, что это не случайность, а следствие неправильного отбора. Поэтому они не хотят принимать в этом участия. Однако я не могу говорить за TAYANNA, об этом лучше спрашивать именно у нее.

Также есть мнение, что отобранные на Евровидение украинские артисты едут на конкурс, а после этого выпускают довольно мало новых песен.

Я с таким мнением категорически не согласен!

Здесь достаточно привести пример даже последних трех отборов. Три последние отборы проводили совместно Первый Национальный и СТБ.

Фото: TAYANNA отказалась принимать участие в Национальном отборе на Евровидение (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Победителями этих трех последних отборов были Джамала, O.Torvald и MELOVIN. Поверьте, все они создают новые песни: и до выступлений на Евровидении, и после него. Возможно, эти песни не такие громкие, как вам хотелось бы услышать – не Imagine Dragons и не Katy Perry, но они написали действительно достаточно много песен. Джамала так точно! Она даже выпустила альбом после победы на Евровидении, и новые песни у нее появились даже уже в этом году, хотя идет еще только второй месяц 2019-го.

Кроме того, MELOVIN также пишет новые песни. Я это прекрасно знаю, ведь слежу за его творчеством. O. Torvald несколько песен написали. Они заняты всеми видами творчества. O.Torvald хорошо "выстрелили" перед Евровидением, написали кучу новых классных песен. Поэтому, как я уже сказал, с таким мнением я категорически не согласен.

Есть ли уже у вас ваш личный фаворит Национального отбора?

У меня пока что нет фаворита, потому что я еще не видел второй полуфинал. Также я пока что не слышал песен участников второго полуфинала Нацотбора, за исключением композиции Apart от группы KAZKA.

Поэтому пока что о моих личных фаворитах говорить будет некорректно. На мой субъективный взгляд, в первом эфире не было песни, с которой артист достойно выступил бы на Евровидении. Достойно - это место в 10-ке.

Кстати, мы подобрали все песни первого полуфинала Национального отбора на Евровидение.

Кроме того, ранее в сети состоялась премьера новой яркой песни TAYANNA.

Видео: KAZKA об участии в Национальном отборе на Евровидение (video.rbc.ua)