Все ожидали "Плакала 2": известный продюсер о скандале с KAZKA

Фото: Игорь Кондратюк о группе KAZKA (коллаж РБК-Украина)

Игорь Кондратюк прокомментировал выступление KAZKA на Нацотборе на Евровидение 2019

Результаты второго полуфинала на Евровидение 2019 огорчили некоторых украинцев тем, как выступила группа KAZKA. По мнению некоторых зрителей, исполнение песни оказалось не таким качественным, как его ожидала публика. Кроме того, свое недовольство выступлением группы высказывало и профессиональное жюри конкурса.

Так, певица Джамала сказала, что считает голос вокалистки KAZKA недостаточно сильным для живого исполнения.

Styler о выступлении KAZKA спросил профессионального мнения известного украинского продюсера и телеведущего Игоря Кондратюка.

По его словам, выступление абсолютно всех артистов ему посмотреть не удалось, но композицию KAZKA он послушал.

Видео: KAZKA на Нацотборе на Евровидению (Youtube.com/СТБ)

"Я не смотрел программу полностью, поскольку именно в это время не был дома. Соответственно, я не знаю, как комментировали судьи и что говорили сами участники. Но история с KAZKA заключается в том, что от них все ожидали "Плакала 2". Но адекватные люди понимают, что "Плакала 2" не получится, ведь с этим хитом "Плакала" действительно была феноменальная удача попадания песни в уши, в предпочтения, в хитпарады и так далее. Поэтому в этот раз получилось более куцо, как я считаю", - комментирует Игорь Кондратюк.

По его словам, если абстрагироваться от феноменального успеха предыдущего хита группы, то песню, с которой они выступали на Нацотборе, можно назвать неплохой.

"Песня сама по себе неплохая. Я думаю, она будет звучать по радио. Все писали, что Саша (вокалиста группы KAZKA ред.) достаточно плохо поет и не имеет мощного вокала. Как по мне, это действительно так: мощного вокала она действительно не имеет. Однако выступление было более-менее приличным", - говорит продюсер.

В то же время, по мнению Игоря Кондратюка, Freedom Jazz выступили в Национальном отборе на Евровидение лучше, чем KAZKA.

Ранее мы писали, как прошел второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019.

Кроме того, недавно девушка с инвалидностью покорила судей “Голоса Країни” и поразила зрителей.

Видео: Группа KAZKA о своем участии в Нацотборе на Евровидение (video.rbc.ua)