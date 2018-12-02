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KAZKA прокомментировала информацию о выступлении в РФ

STYLERПерсона    02.12.2018 - 22:25
KAZKA прокомментировала информацию о выступлении в РФ
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

На сайте музыкантов о заявленном концерте ничего не сообщается

Группа KAZKA, песня которой стала самой популярной композицией на украинском языке за все время отечественного шоу-бизнеса, открестилась от концертов в РФ и выступлений на российских шоу. До этого на сайтах для продажи билетов группа KAZKA попала в список исполнителей на российском шоу "Песня года" в Дюссельдорфе, Германия. О фейке предупредила пресс-служба группы в Instagram.

"Друзья! Любая информация касаемо будущих выступов KAZKA, которая не подтверждена представителями группы или не содержится на официальном сайте является ничем иным как фейком. Будьте внимательны и потребляйте качественный контент. Следите за графиком KAZKA только в официальных источниках", — написали в пресс-службе группы в сети.

KAZKA прокомментировала информацию о выступлении в РФ

Скриншот поста аккаунта instagram.com/kazka.band

К снимку артисты опубликовали фотографию с церемонии награждения M1 Music Awards 2018. В этот вечер KAZKA получила приз в номинации "Прорыв года".

KAZKA прокомментировала информацию о выступлении в РФ

Фото: (instagram.com/kazka.band)

Напомним, KAZKA засветилась в анонсе российского шоу "Песня года". Оно должно пройти в Дюссельдорфе, Германия, в марте 2019 года. Помимо украинской группы, "споют" также Николай Басков, Верка Сердючка, Таисия Повалий и другие звезды.

Ранее мы писали, что автор песни "Плакала" рассказал о главном посыле композиции.

До этого сообщалось, что группа KAZKA рассказала о секрете популярности своего хита.

Видео: РБК-Украина

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