KAZKA прокоментувала інформацію про виступ в РФ

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

На сайті музикантів про заявлений концерт нічого не повідомляється

Група KAZKA, пісня якої стала найпопулярнішою серед композицій українською мовою за весь час вітчизняного шоу-бізнесу, відхрестилася від концертів в РФ і виступів на російських шоу. До цього на сайтах для продажу квитків група KAZKA потрапила в список виконавців на російському шоу "Пісня року" в Дюссельдорфі, Німеччина. Про фейк попередила прес-служба групи Instagram.

"Друзі! Будь-яка інформація щодо майбутніх виступів KAZKA, яка не підтверджена представниками групи або не міститься на офіційному сайті є нічим іншим як фейком. Будьте уважні і споживайте якісний контент. Слідкуйте за графіком KAZKA тільки в офіційних джерелах", — написали у прес-службі групи в мережі.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/kazka.band

До знімка артисти опублікували фотографію з церемонії нагородження M1 Music Awards 2018. У цей вечір KAZKA отримала приз у номінації "Прорив року".

Фото: (instagram.com/kazka.band)

Нагадаємо, KAZKA засвітилася в анонсі російського шоу "Пісня року". Воно повинно пройти в Дюссельдорфі, Німеччина, в березні 2019 року. Крім української групи, "заспівають" також Микола Басков, Вєрка Сердючка, Таїсія Повалій та інші зірки.

Раніше ми писали, що автор пісні "Плакала" розповів про головне посилання композиції.

До цього повідомлялося, що група KAZKA розповіла про секрет популярності свого хіта.

Відео: РБК-Україна