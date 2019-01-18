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Нові правила виклику "швидкої": українців попередили про фейк

STYLERЖиття    18.01.2019 - 19:04
Нові правила виклику "швидкої": українців попередили про фейк
Фото: колаж РБК-Україна

Правила виклику екстреної медичної допомоги були затверджені 10 років тому

У Міністерстві охорони здоров'я України відреагували на повідомлення у пресі про те, що нібито від 1 січня 2019 року були змінені правила виклику екстреної допомоги. Мовляв, її розділили на швидку та невідкладну допомогу, які необхідно викликати по різних телефонах - 103 та 112. На сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю, 18 січня, МОЗ спростував неправдиву інформацію.

Наголошується, що фейк вводить в оману українців і може стати причиною самолікування та настання тяжких наслідків для здоров'я.

Міністерство опублікувало правдиві факти про роботу швидкої допомоги в 2019 році:

По-перше: жодні зміни у затверджені 1 червня 2009 року правила виклику екстреної медичної допомоги не вносились - вони діють на сьогоднішній день.

По-друге: бригади "швидкої" надають допомогу у випадках, коли існує безпосередня загроза життю та здоров'ю людини. Існує перелік симптомів, які можуть свідчити про необхідність екстреної допомоги. Наприклад, це може бути раптовий розлад дихання, втрата свідомості, біль в ділянці серця, значна зовнішня кровотеча, інше. В таких випадках необхідно викликати швидку допомогу за єдиним номером 103.

"Бригада екстреної медичної допомоги має прибути на місце події у містах – протягом 10 хвилин, у населених пунктах поза межами міста – протягом 20 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера", - йдеться в повідомленні.

По-третє: "служба невідкладної допомоги" є однією з опцій надання медичної допомоги вдома у пацієнта, і рішення про її створення і підтримки приймає місцева влада. У регіонах, де працює подібна служба, є окремі номери, за якими можна викликати медиків або скористатися переадресацією виклику з номеру 103.

"Як правило, це місцеві номери і в жодному разі - не номер 112", - наголосили в МОЗ.

По-четверте: якщо на регіональному рівні не визначено механізм надання медичної допомоги в неекстрених випадках (незначне підвищення температури або тиску без додаткових симптомів, загострення хронічних хвороб тощо), таким пацієнтам виїжджають бригади "швидкої" протягом 1 години з моменту отримання звернення.

Як повідомлялося раніше, в. о. голови МОЗ Уляна Супрун зявила, що система медичної освіти вимагає кардинальних змін, а керівники лікарень можуть створювати бізнес-плани розвитку своїх медустанов.

Також ми писали про те, що від 1 вересня 2018 року кияни, зателефонувавши за номером "103", зможуть викликати не тільки "швидку допомогу", але і невідкладну (раніше людям доводилося запам'ятовувати або записувати 7-значний номер "швидкої" в їх районі).

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