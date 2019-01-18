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Новые правила вызова "скорой": украинцев предупредили о фейке

STYLERЖизнь    18.01.2019 - 19:04
Новые правила вызова "скорой": украинцев предупредили о фейке
Фото: коллаж РБК-Украина

Правила вызова экстренной медицинской помощи были утверждены 10 лет назад

В Министерстве здравоохранения Украины отреагировали на сообщения в прессе о том, что якобы с 1 января 2019 года были изменены правила вызова экстренной помощи. Мол, ее разделили на на скорую и неотложную помощь, которые вызывать необходимо по разным телефонам - 103 и 112. На странице в соцсети Facebook в пятницу, 18 января, Минздрав опроверг ложную информацию.

Отмечается, что фейк вводит в заблуждение украинцев и может стать причиной самолечения и наступления тяжких последствий для здоровья.

Министерство опубликовало правдивые факты о работе скорой помощи в 2019 году:

Во-первых: никакие извенения в утвержденные 1 июня 2009 года правила вызова экстренной медицинской помощи не вносились - они действуют на сегодняшний день.

Во-вторых: бригады "скорой" оказывают помощь в случаях, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью человека. Существует перечень симптомов, которые могут свидетельствовать о необходимости экстренной помощи. К примеру, это может быть внезапное расстройство дыхания, потеря сознания, боль в области сердца, значительное наружное кровотечение, прочее. В таких случаях необходимо вызвать скорую помощь по единому номеру 103.

"Бригада экстренной медицинской помощи должна прибыть на место происшествия в городах - в течение 10 минут, в населенных пунктах за пределами города - в течение 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру", - говорится в сообщении.

В-третьих: "служба неотложной помощи" является одной из опций оказания медицинской помощи на дому у пациента, и решение о ее создании и поддержке принимает местная власть. В регионах, где работает подобная служба, есть отдельные номера, по которым можно вызвать медиков или воспользоваться переадресацией вызова с номера 103.

"Как правило, это местные номера и ни в коем случае - не номер 112", - подчеркнули в Минздраве.

В-четвертых: если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстрених случаях (незначительное повышение температуры или давления без дополнительных симптомов, обострение хронических болезней, прочее), к таким пациентам выезжают бригады "скорой" в течение 1 часа с момента получения обращения. 

Как сообщалось ранее, и.о. главы Минздрава Уляна Супрун зявила, что система медицинского образования требует кардинальных изменений, а руководители больниц могут создавать бизнес-планы развития своих медучреждений.

Также мы писали о том, что с 1 сентября 2018 года киевляне, позвонив по номеру "103", смогут вызвать не только "скорую помощь", но и неотложную (ранее людям приходилось запоминать или записывать 7-значный номер "неотложки" в их районе). 

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