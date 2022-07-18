Нові сітілайти ДСНС потішили українців. Але дехто все одно знайшов "зраду"

Головне управління ДСНС України у місті Київ оригінально підійшло до соціальної реклами, яка закликає містян бути уважними на воді та на природі.

Так, у столиці з'явилися відповідні сітілайти, які вже встигли навіть декого розізлити. У чому проблема - читайте у нашому матеріалі нижче.

Нові сітілайти від ДСНС

Нова соціальна реклама від рятівників закликає бути обережним на воді, бо "ти ж не руський воєнний корабль".

А також киян просять не палити ліс, бо ліс "це ж не руський танк".

Світлини сітілайтів опублікував у своєму Twitter-аккаунті журналіст і автор подкасту "Право на поплаву" Олег Новіков.

Соціальна реклама від ДСНС у Києві (фото: twitter.com/olehbatkovych)

Реакція мережі на сітілайти

Більшість українців "зацінила" такий хід рятівників. Але є люди, які вбачають у цих плакатах певну "зраду".

Річ у тім, що "руський і рускій - це абсолютно різні речі".

"Русь це наша спадщина, а рускіє - це оті крадії історії, яких ми вбиваємо. Перекажіть автору цих постерів, що це недопустимо", - коментує киянка Анна.

"Треба відкоректувати, бо виходить, що м*скалі живуть на Русі", - вважає один юзер.

"Паплюжать форму "руський". Мали б писати "російський". Русь не = рашка", - пише інший користувач мережі.

Разом з тим, у коментарях до допису Олега вже придумують, якими можуть бути соціальні постери від інших відомств.

Наприклад: "Не кради, ти ж не рускій ванька" від МВС, або "Розмовляй мовою, ти ж не Єгора с Зажопінска" від Мінкульту.