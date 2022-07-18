ua ru
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нові сітілайти ДСНС потішили українців. Але дехто все одно знайшов "зраду"

Новость на русском →
Київ, Понеділок 18 липня 2022 16:20
Нові сітілайти ДСНС потішили українців. Але дехто все одно знайшов "зраду" Нова реклама ДСНС потішила киян (фото: twitter.com/olehbatkovych)
Автор: Дмитрий Войналович

Головне управління ДСНС України у місті Київ оригінально підійшло до соціальної реклами, яка закликає містян бути уважними на воді та на природі.

Так, у столиці з'явилися відповідні сітілайти, які вже встигли навіть декого розізлити. У чому проблема - читайте у нашому матеріалі нижче.

Нові сітілайти від ДСНС

Нова соціальна реклама від рятівників закликає бути обережним на воді, бо "ти ж не руський воєнний корабль".

А також киян просять не палити ліс, бо ліс "це ж не руський танк".

Світлини сітілайтів опублікував у своєму Twitter-аккаунті журналіст і автор подкасту "Право на поплаву" Олег Новіков.

Нові сітілайти ДСНС потішили українців. Але дехто все одно знайшов &quot;зраду&quot;

Нові сітілайти ДСНС потішили українців. Але дехто все одно знайшов &quot;зраду&quot;

Соціальна реклама від ДСНС у Києві (фото: twitter.com/olehbatkovych)

Реакція мережі на сітілайти

Більшість українців "зацінила" такий хід рятівників. Але є люди, які вбачають у цих плакатах певну "зраду".

Річ у тім, що "руський і рускій - це абсолютно різні речі".

"Русь це наша спадщина, а рускіє - це оті крадії історії, яких ми вбиваємо. Перекажіть автору цих постерів, що це недопустимо", - коментує киянка Анна.

"Треба відкоректувати, бо виходить, що м*скалі живуть на Русі", - вважає один юзер.

"Паплюжать форму "руський". Мали б писати "російський". Русь не = рашка", - пише інший користувач мережі.

Разом з тим, у коментарях до допису Олега вже придумують, якими можуть бути соціальні постери від інших відомств.

Наприклад: "Не кради, ти ж не рускій ванька" від МВС, або "Розмовляй мовою, ти ж не Єгора с Зажопінска" від Мінкульту.

Нагадаємо, що в Україні в обіг ввели монету "Ой у лузі червона калина".

Також читайте про те, як премію YUNA 2022 отримала співачка, яка регулярно виступала в Росії і має "аж" дві україномовні пісні.

А ще дивіться, як на фоні українського холодильника сестра мертвого окупанта бідкається, що не може отримати компенсацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя