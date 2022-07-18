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На фоні українського холодильника: сестра мертвого окупанта бідкається, що не може отримати компенсацію

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Росія, Понеділок 18 липня 2022 15:00
На фоні українського холодильника: сестра мертвого окупанта бідкається, що не може отримати компенсацію Росіяни користуються українською побутовою технікою (колаж: Styler)
Автор: Styler

У мережі з'явилося відео про те, як родина з Іркутської області безуспішно вибиває компенсацію за загибель російського солдата Іллі Василенка, який загинув на війні в Україні.

Але глядачів YouTube-каналу "А поговорить?" вразила не історія, де росіяни скаржаться на місцеву владу і Путіна, а те, що сестра загиблого окупанта дає інтерв'ю... на фоні українського холодильника.

"Холодильник шкода більше, ніж сім'ю окупанта"

Одним з перших звернув на цей нюанс увагу Сергій Стерненко у своєму Twitter. Він навіть пообіцяв найближчим часом зробити "розбір" цього сюжету.

"Почєму убілі нашего мальчіка? Он же просто виполнял долг…" - російська сім‘я не може отримати компенсацію за дохлого окупанта. Скаржиться на це. На кухні стоїть український холодильник", - коментує блогер.

На відео дійсно видно холодильник BEKO, на якому українська наклейка гарантії. При цьому, побутова техніка завішана дитячими малюнками.

На фоні українського холодильника: сестра мертвого окупанта бідкається, що не може отримати компенсацію

Кадр з відео YouTube / А поговорить?

Не дивно, що з огляду на масові факти мародерства - а саме цим займаються росіяни на території України - тисячі коментаторів зробили висновок: цей холодильник був вкрадений окупантом в одному з українських населених пунктів.

Ось що пишуть юзери:

  • Я не можу усвідомити, що ці люди просто і спокійно користуються нашими речами, чіпляють дитячі малюнки на холодильник людей, яких убив їхній глава сімейства…
  • Той випадок, коли холодильнику співпереживаєш більше, ніж усьому сімейству, а його історія викликає більший інтерес.
  • "Почему, почему"… Усього лиш прийшов у іншу країну вбивати, ґвалтувати і мародерити.
  • Чому їхні очі не випікає та наклейка?! Чому їм не соромно?! Якого їм норм?!
  • Холодильник. Власне це все, що потрібно знати про російську жінку, сестру, матір, дочку.
  • Холодильник з України перекреслив усі слова сестри та мами про цього солдата. Про те, який він добрий, чуйний і нікого не скривдив.
  • На крадений холодильник хоч гарантія є 2 роки! А на дохлого окупанта навіть страховки не дали! Земля скловатою злодію і мародеру.
  • Холодильник, моргни лампочкою двічі, якщо тебе тримають у заручниках.

На фоні українського холодильника: сестра мертвого окупанта бідкається, що не може отримати компенсацію

Звідки цей холодильник взявся у російській глибинці

Справедливості заради варто зазначити, що конкретно цей холодильник не був вкрадений росіянином в Україні.

На фоні українського холодильника: сестра мертвого окупанта бідкається, що не може отримати компенсацію

Кадр з відео YouTube / А поговорить?

Річ у тім, що Василенка загинув у перші дні повномасштабного вторгнення. Тому просто фізично не зміг би вкрасти і відправити рідним цей "трофей".

"Цей холодильник не намародерений, скорiше за все. Ну а по рештi пунктiв - це типова Росiя", - підмітив один з коментаторів.

Крім того, сестра окупанта навіть відповіла на питання, звідки у неї український холодильник, в Instagram.

Вона сказала, що холодильник "був куплений 7 років тому з рук у родини, яка приїхала з Алтая".

"На холодильнику написано, що він виготовлений 2012 року. Були б у мене документи - я б обов'язково відправила", - говорить жінка.

Але той факт, що більшість людей з усього світу звернули увагу в усьому "глибокостраждальному" сюжеті саме на холодильник - свідчить про ставлення не лише до окупантів, а й до усіх громадян РФ.

Нагадаємо, днями дизайнер-українофоб Артемій Лебедєв вкрав в Енергодарі табличку про фекалії.

Також ми писали, що у Білій Церкві з вишу відрахували студентку, яка закликала здатися росіянам та "прийняти ворога з добром".

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