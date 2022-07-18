На фоні українського холодильника: сестра мертвого окупанта бідкається, що не може отримати компенсацію
У мережі з'явилося відео про те, як родина з Іркутської області безуспішно вибиває компенсацію за загибель російського солдата Іллі Василенка, який загинув на війні в Україні.
Але глядачів YouTube-каналу "А поговорить?" вразила не історія, де росіяни скаржаться на місцеву владу і Путіна, а те, що сестра загиблого окупанта дає інтерв'ю... на фоні українського холодильника.
"Холодильник шкода більше, ніж сім'ю окупанта"
Одним з перших звернув на цей нюанс увагу Сергій Стерненко у своєму Twitter. Він навіть пообіцяв найближчим часом зробити "розбір" цього сюжету.
"Почєму убілі нашего мальчіка? Он же просто виполнял долг…" - російська сім‘я не може отримати компенсацію за дохлого окупанта. Скаржиться на це. На кухні стоїть український холодильник", - коментує блогер.
На відео дійсно видно холодильник BEKO, на якому українська наклейка гарантії. При цьому, побутова техніка завішана дитячими малюнками.
Кадр з відео YouTube / А поговорить?
Не дивно, що з огляду на масові факти мародерства - а саме цим займаються росіяни на території України - тисячі коментаторів зробили висновок: цей холодильник був вкрадений окупантом в одному з українських населених пунктів.
Ось що пишуть юзери:
- Я не можу усвідомити, що ці люди просто і спокійно користуються нашими речами, чіпляють дитячі малюнки на холодильник людей, яких убив їхній глава сімейства…
- Той випадок, коли холодильнику співпереживаєш більше, ніж усьому сімейству, а його історія викликає більший інтерес.
- "Почему, почему"… Усього лиш прийшов у іншу країну вбивати, ґвалтувати і мародерити.
- Чому їхні очі не випікає та наклейка?! Чому їм не соромно?! Якого їм норм?!
- Холодильник. Власне це все, що потрібно знати про російську жінку, сестру, матір, дочку.
- Холодильник з України перекреслив усі слова сестри та мами про цього солдата. Про те, який він добрий, чуйний і нікого не скривдив.
- На крадений холодильник хоч гарантія є 2 роки! А на дохлого окупанта навіть страховки не дали! Земля скловатою злодію і мародеру.
- Холодильник, моргни лампочкою двічі, якщо тебе тримають у заручниках.
Звідки цей холодильник взявся у російській глибинці
Справедливості заради варто зазначити, що конкретно цей холодильник не був вкрадений росіянином в Україні.
Кадр з відео YouTube / А поговорить?
Річ у тім, що Василенка загинув у перші дні повномасштабного вторгнення. Тому просто фізично не зміг би вкрасти і відправити рідним цей "трофей".
"Цей холодильник не намародерений, скорiше за все. Ну а по рештi пунктiв - це типова Росiя", - підмітив один з коментаторів.
Крім того, сестра окупанта навіть відповіла на питання, звідки у неї український холодильник, в Instagram.
Вона сказала, що холодильник "був куплений 7 років тому з рук у родини, яка приїхала з Алтая".
"На холодильнику написано, що він виготовлений 2012 року. Були б у мене документи - я б обов'язково відправила", - говорить жінка.
А от і руснява версія pic.twitter.com/epCiJbU295— Yurii Ch (@YChavaliuk) July 18, 2022
Але той факт, що більшість людей з усього світу звернули увагу в усьому "глибокостраждальному" сюжеті саме на холодильник - свідчить про ставлення не лише до окупантів, а й до усіх громадян РФ.
Нагадаємо, днями дизайнер-українофоб Артемій Лебедєв вкрав в Енергодарі табличку про фекалії.
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