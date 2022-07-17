У Білій Церкві з вишу відрахували студентку, яка закликала здатися та "прийняти ворога з добром"

У Білій Церкві під Києвом в університеті відрахували студентку, яка закликала українців не захищати свою країну від російських загарбників, а просто скласти зброю та здатися.

Про випадок поінформували у Білоцерківському національному аграрному університеті в Telegram .

"Відзначилася" їх студентка, яка навчалася на 4-му курсі на факультеті ветеринарної медицини.

Дівчина днями розмістила у своєму акаунті в мережі пост із закликом "прийняти ворога з добром". Аргументувала підтримку окупантів вона тим, що захисники України, протистоячи інтервентам і відбиваючи їх атаки, забирають життя у солдатів противника - а це нібито не добре.

"Я не доначу ЗСУ спеціально і не їм м'ясо, тому що я не підтримую вбивства, я не підтримують війну. Я бачу найрозумнішим рішенням у цій війні: скласти нам зброю, і прийняти ворога з добром. Це звучить дивно, але це найрозумніше, що може зробити розумна людина", - написала в Instagram студентка на ім'я Ельвіра, уродженка Черкас.

Фото: скрін поста

Публікація викликала обурення у користувачів мережі, і про антиукраїнські заклики своєї студентки стало відомо адміністрації навчального закладу.

Тоді в університеті швидко відреагували на ситуацію, було в терміновому порядку скликано засідання керівництва вишу, за результатами якого студентку вирішили відрахувати.

"На жаль, серед студентів Білоцерківського НАУ було виявлено особу, яка є прихильницею ворожих намірів! Терміново було скликано засідання керівництва університету. Прийнято рішення щодо негайного відрахування студентки 4 курсу факультету ветеринарної медицини", - розповіли в навчальному закладі.

Крім того, про інцидент повідомили СБУ і поліцію - були направлені відповідні звернення.

"Для студентства важливо продовжувати опановувати обрану професію, не витрачаючи власного ресурсу на підтримку ворожих поглядів і розпалювання політичних конфліктів", - резюмують в адміністрації Білоцерківського НАУ.