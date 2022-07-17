В Белой Церкви из вуза отчислили студентку, которая призывала сдаться и "принять врага с добром"

В Белой Церкви под Киевом в университете отчислили студентку, которая призывала украинцев не защищать свою страну от российских захватчиков, а просто сложить оружие и сдаться.

О случае проинформировали в Белоцерковском национальном аграрном университете в Telegram .

"Отличилась" их студентка, которая училась на 4-м курсе на факультете ветеринарной медицины.

Девушка на днях разместила в своем аккаунте в сети пост с призывом "принять врага с добром". Аргументировала поддержку оккупантов она тем, что защитники Украины, противостоя интервентам и отражая их атаки, отнимают жизни у солдат противника - а это якобы не хорошо.

"Я не доначу ВСУ специально и не ем мясо, потому что я не поддерживаю Убийства, я не поддерживают войну. Я вижу самым разумным решением в этой войне: сложить нам оружие, и принять врага с добром. Это звучит удивительно, но это самое разумное, что может сделать разумный человек", - написала в Instagram студентка по имени Эльвира, уроженка Черкасс.

Фото: скрин поста

Публикация вызвала возмущение у пользователей сети, и об антиукраинских призывах своей студентки стало известно администрации учебного заведения.

Тогда в университете быстро отреагировали на ситуацию, было в срочном порядке созвано заседание руководства вуза, по результатам которого учащуюся решили отчислить.

"К сожалению, среди студентов Белоцерковского НАУ было обнаружено лицо, которое является поклонницей враждебных намерений! Срочно было созвано заседание руководства университета. Принято решение о немедленном отчислении студентки 4 курса факультета ветеринарной медицины", - рассказали в учебном заведении.

Кроме того, об инциденте уведомили СБУ и полицию - были направлены соответствующие обращения.

"Для студенчества важно продолжать овладевать выбранной профессией, не тратя собственного ресурса на поддержание враждебных взглядов и разжигание политических конфликтов", - резюмируют в администрации Белоцерковского НАУ.