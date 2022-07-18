На фоне украинского холодильника: сестра мертвого оккупанта жалуется, что не может получить компенсацию

В сети появилось видео о том, как семья из Иркутской области безуспешно выбивает компенсацию за гибель российского солдата Ильи Василенко, который погиб на войне в Украине.

Но зрителей YouTube-канала "А поговорить?" поразила не история, где россияне жалуются на местных чиновников и Путина, а то, что сестра погибшего оккупанта дает интервью... на фоне украинского холодильника.

"Холодильник жалко больше, чем семью оккупанта"

Одним из первых обратил на этот нюанс внимание Сергей Стерненко в своем Twitter. Он даже пообещал в ближайшее время сделать "разбор" этого сюжета.

"Почему убили нашего мальчика? Он же просто выполнил долг... " - российская семья не может получить компенсацию за дохлого оккупанта. Жалуется на это. На кухне стоит украинский холодильник", - комментирует блогер.

На видео действительно виден холодильник BEKO, на котором украинская наклейка. При этом, бытовая техника завешана детскими рисунками.

Кадр из видео YouTube / А поговорить?

Не удивительно, что, учитывая массовые факты мародерства - а именно этим занимаются россияне на территории Украины - тысячи комментаторов сделали вывод: этот холодильник был украден оккупантом в одном из украинских населенных пунктов.

Вот что пишут юзеры:

Я не могу осознать, что эти люди просто и спокойно пользуются нашими вещами, цепляют детские рисунки на холодильник людей, которых убил их глава семейства…

Тот случай, когда ты сопереживаешь больше холодильнику, чем всему семейству, а его история вызывает больший интерес.

"Почему, почему" ... Всего лишь пришел в другую страну убивать, насиловать и мародерить.

Почему их глаза не выпекает та наклейка?! Почему им не стыдно?! Какого черта им норм?!

Холодильник. Собственно это все, что нужно знать о русской женщине, сестре, матери, дочери.

Холодильник из Украины перечеркнул все слова сестры и мамы об этом солдате. О том, какой он добрый, отзывчивый и никого не обидел.

На ворованный холодильник хоть гарантия есть 2 года! А на дохлого оккупанта даже страховки не дали! Земля стекловатой вору и мародеру.

Холодильник, моргни лампочкой дважды, если тебя держат в заложниках.

Откуда этот холодильник взялся в российской глубинке

Справедливости ради стоит отметить, что конкретно этот холодильник не был украден оккупантом в Украине.

Кадр из видео YouTube / А поговорить?

Дело в том, что Василенко погиб в первые дни полномасштабного вторжения. Поэтому просто физически не смог бы украсть и отправить родным этот "трофей".

"Этот холодильник не намародеренный, скорей всего. Ну а по остальным пунктам - это типичная Россия", - подметил один из комментаторов.

Кроме того, сестра оккупанта даже ответила на вопрос, откуда у нее украинский холодильник, в Instagram.

Она сказала, что холодильник "был куплен 7 лет назад с рук у семьи, которая приехала с Алтая".

"На холодильнике написано, что он изготовлен в 2012 году. Были бы у меня документы - я бы обязательно отправила", - говорит женщина.

А вот и руснявая версия pic.twitter.com/epCiJbU295 — Yurii Ch (@YChavaliuk) July 18, 2022

Но тот факт, что большинство людей со всего мира обратили внимание во всем "глубокострадальном" сюжете именно на холодильник - свидетельствует об отношении не только к оккупантам, но и ко всем гражданам РФ.