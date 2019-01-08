Новий антирекорд: в ДСНС стривожені статистикою загиблих при пожежах на Різдво

Колаж РБК-Україна

Рятувальники просять українців дотримуватися правил протипожежної безпеки

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про невтішний "антирекорд" загиблих при побутових пожежах. За інформацією рятувальників зі сторінки ДСНС у Facebook за минулу добу загинуло 17 осіб, тоді як у новорічні свята за дві доби - 30 чоловік. Шестеро українців отримали травми різного ступеню важкості.

Якщо порівняти з минулорічною статистикою - у 2018 році при пожежах загинуло 1170 людей, ця цифра є величезною.

"Загалом, за перші вісім днів нового року показник загиблих та постраждалих на пожежах становить вже 72 та 27 осіб відповідно", - інформує ДСНС.

Основною причиною виникнення займань і загибелі людей, зазначають вогнеборці, є власна недбалість українців.

Ілюстративне фото: facebook.com gorodz.info

ДСНС дала кілька порад щодо уникнення подібних ситуацій:

Треба стежити за станом та справністю електромережі.

Якщо ви вийшли з приміщення - вимикайте електроприлади (телевізори, праски, обігрівачі, тощо).

Категорично не можна курити в ліжку.

Не можна залишати малолітніх дітей без нагляду, та дозволяти їм бавитися сірниками.

Не перевантажуйте електромережі, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.

При використанні пічного опалення регулярно перевіряйте справність печі.

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві розслідують таємничу загибель бездомної жінки, яка вирішила відпочити на матраці під балконом багатоповерхівки на Академмістечку і згоріла.

Нагадаємо, нещодавно в столиці Афганістану сталася пожежа на заправній станції, в результаті три людини загинули та 44 поранені.