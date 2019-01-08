Новий антирекорд: в ДСНС стривожені статистикою загиблих при пожежах на Різдво

Рятувальники просять українців дотримуватися правил протипожежної безпеки
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про невтішний "антирекорд" загиблих при побутових пожежах. За інформацією рятувальників зі сторінки ДСНС у Facebook за минулу добу загинуло 17 осіб, тоді як у новорічні свята за дві доби - 30 чоловік. Шестеро українців отримали травми різного ступеню важкості.
Якщо порівняти з минулорічною статистикою - у 2018 році при пожежах загинуло 1170 людей, ця цифра є величезною.
"Загалом, за перші вісім днів нового року показник загиблих та постраждалих на пожежах становить вже 72 та 27 осіб відповідно", - інформує ДСНС.
Основною причиною виникнення займань і загибелі людей, зазначають вогнеборці, є власна недбалість українців.
Ілюстративне фото: facebook.com gorodz.info
ДСНС дала кілька порад щодо уникнення подібних ситуацій:
Раніше ми повідомляли про те, що в Києві розслідують таємничу загибель бездомної жінки, яка вирішила відпочити на матраці під балконом багатоповерхівки на Академмістечку і згоріла.
Нагадаємо, нещодавно в столиці Афганістану сталася пожежа на заправній станції, в результаті три людини загинули та 44 поранені.