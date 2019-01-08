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Новий антирекорд: в ДСНС стривожені статистикою загиблих при пожежах на Різдво

STYLERЖиття    08.01.2019 - 11:57
Новий антирекорд: в ДСНС стривожені статистикою загиблих при пожежах на Різдво
Колаж РБК-Україна

Рятувальники просять українців дотримуватися правил протипожежної безпеки

 

 

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про невтішний "антирекорд" загиблих при побутових пожежах. За інформацією рятувальників зі сторінки ДСНС у Facebook за минулу добу загинуло 17 осіб, тоді як у новорічні свята за дві доби - 30 чоловік. Шестеро українців отримали травми різного ступеню важкості.

Якщо порівняти з минулорічною статистикою - у 2018 році при пожежах загинуло 1170 людей, ця цифра є величезною.

"Загалом, за перші вісім днів нового року показник загиблих та постраждалих на пожежах становить вже 72 та 27 осіб відповідно", - інформує ДСНС.

Основною причиною виникнення займань і загибелі людей, зазначають вогнеборці, є власна недбалість українців.

Новий антирекорд: в ДСНС стривожені статистикою загиблих при пожежах на Різдво

Ілюстративне фото: facebook.com gorodz.info

ДСНС дала кілька порад щодо уникнення подібних ситуацій:

  • Треба стежити за станом та справністю електромережі.
  • Якщо ви вийшли з приміщення - вимикайте електроприлади (телевізори, праски, обігрівачі, тощо).
  • Категорично не можна курити в ліжку.
  • Не можна залишати малолітніх дітей без нагляду, та дозволяти їм бавитися сірниками.
  • Не перевантажуйте електромережі, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.
  • При використанні пічного опалення регулярно перевіряйте справність печі.

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві розслідують таємничу загибель бездомної жінки, яка вирішила відпочити на матраці під балконом багатоповерхівки на Академмістечку і згоріла.

Нагадаємо, нещодавно в столиці Афганістану сталася пожежа на заправній станції, в результаті три людини загинули та 44 поранені.

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