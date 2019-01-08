Новый антирекорд: в ГСЧС встревожены статистикой погибших при пожарах на Рождество

Коллаж РБК-Украина

Спасатели просят украинцев соблюдать правила противопожарной безопасности

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о неутешительном "антирекорде" погибших при бытовых пожарах. По информации спасателей со страницы ГСЧС в Facebook за прошедшие сутки погибли 17 человек, тогда как в новогодние праздники за двое суток - 30 человек. Шестеро украинцев получили травмы различной степени тяжести.

Если сравнить с прошлогодней статистикой - в 2018 году при пожарах погибло 1170 человек, эта цифра является огромной.

"В целом, за первые восемь дней нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 72 и 27 человек соответственно", - информирует ГСЧС.

Основной причиной возникновения возгораний и гибели людей, отмечают огнеборцы, есть собственная небрежность украинцев.

Иллюстративное фото: facebook.com gorodz.info

ГСЧС дала несколько советов по избежанию подобных ситуаций:

Надо следить за состоянием и исправностью электросети.

Если вы вышли из помещения, выключайте электроприборы (телевизоры, утюги, обогреватели, и др).

Категорически нельзя курить в постели.

Нельзя оставлять малолетних детей без присмотра и позволять им играть со спичками.

Не перегружайте электросети, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности.

При использовании печного отопления регулярно проверяйте исправность печи.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве расследуют таинственную гибель бездомной женщины, которая решила отдохнуть на матрасе под балконом многоэтажки в Академгородке и сгорела.

Напомним, недавно в столице Афганистана произошел пожар на заправочной станции, в результате три человека погибли и 44 ранены.