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Новый антирекорд: в ГСЧС встревожены статистикой погибших при пожарах на Рождество

STYLERЖизнь    08.01.2019 - 11:57
Новый антирекорд: в ГСЧС встревожены статистикой погибших при пожарах на Рождество
Коллаж РБК-Украина

Спасатели просят украинцев соблюдать правила противопожарной безопасности

 

 

 

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о неутешительном "антирекорде" погибших при бытовых пожарах. По информации спасателей со страницы ГСЧС в Facebook за прошедшие сутки погибли 17 человек, тогда как в новогодние праздники за двое суток - 30 человек. Шестеро украинцев получили травмы различной степени тяжести.

Если сравнить с прошлогодней статистикой - в 2018 году при пожарах погибло 1170 человек, эта цифра является огромной.

"В целом, за первые восемь дней нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 72 и 27 человек соответственно", - информирует ГСЧС.

Основной причиной возникновения возгораний и гибели людей, отмечают огнеборцы, есть собственная небрежность украинцев.

Новый антирекорд: в ГСЧС встревожены статистикой погибших при пожарах на Рождество

Иллюстративное фото: facebook.com gorodz.info

ГСЧС дала несколько советов по избежанию подобных ситуаций:

  • Надо следить за состоянием и исправностью электросети.
  • Если вы вышли из помещения, выключайте электроприборы (телевизоры, утюги, обогреватели, и др).
  • Категорически нельзя курить в постели.
  • Нельзя оставлять малолетних детей без присмотра и позволять им играть со спичками.
  • Не перегружайте электросети, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности.
  • При использовании печного отопления регулярно проверяйте исправность печи.

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