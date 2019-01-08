Новый антирекорд: в ГСЧС встревожены статистикой погибших при пожарах на Рождество

Спасатели просят украинцев соблюдать правила противопожарной безопасности
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о неутешительном "антирекорде" погибших при бытовых пожарах. По информации спасателей со страницы ГСЧС в Facebook за прошедшие сутки погибли 17 человек, тогда как в новогодние праздники за двое суток - 30 человек. Шестеро украинцев получили травмы различной степени тяжести.
Если сравнить с прошлогодней статистикой - в 2018 году при пожарах погибло 1170 человек, эта цифра является огромной.
"В целом, за первые восемь дней нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 72 и 27 человек соответственно", - информирует ГСЧС.
Основной причиной возникновения возгораний и гибели людей, отмечают огнеборцы, есть собственная небрежность украинцев.
Иллюстративное фото: facebook.com gorodz.info
ГСЧС дала несколько советов по избежанию подобных ситуаций:
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Напомним, недавно в столице Афганистана произошел пожар на заправочной станции, в результате три человека погибли и 44 ранены.