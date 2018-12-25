Новий рік 2019: у скільки українцям обійдеться святкова "поляна"

Відео: (YouTube/Канал Україна)

Новий рік вже зовсім близько, тому саме час задуматися про оригінальне і доступне меню й підрахувати у скільки вам це обійдеться, щоб потім нечувані суми не виявилися "сюрпризом". Про це повідомили в сюжеті Канал Україна.

Бюджетне меню, що включає в себе страви тільки з українських продуктів і напої вітчизняного виробництва, подорожчало за рік майже на 10%. А ось більш дороге застілля тепер обійдеться дорожче відповідно на 15% порівняно з минулим роком. Головна відмінність між бюджетним варіантом столу і тим, що дорожче — в якості продуктів.

Дешевий варіант включає в себе олів'є із дешевою ковбасою і майонез дієтичний, шампанське за 90 гривень і горілка замість коньяку. Якщо влаштувати застілля з 6 чоловік, то з кожного потрібно по 166 грн.

У "середній" салат олів'є можна покласти "варенку" вищого сорту, жирний майонез. В якості закуски твердий сир за 140 грн і ковбаса - 110 грн. Також можна взяти банку ікри і рибу. У загальній складності з кожного потрібно буде зібрати по 525 грн.

А ось якщо ви хочете відсвяткувати подорожче - коньяк 20-річної витримки вартістю 12 тисяч за 2 пляшки, французьке шампанське па 4000 грн за пляшку, тигрові креветки - 900 грн за кіло. В даному випадку простіше замовити вечерю в закладі. Там за ту ж суму ви зможете поїсти вишукані страви, проте не морочитися щодо готування.

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