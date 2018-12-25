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Новый год 2019: во сколько украинцам обойдется праздничная "поляна"

STYLERЖизнь    25.12.2018 - 09:18

Видео: (YouTube/Канал Україна)

Новый год уже совсем близко, поэтому самое время задуматься об оригинальном и доступном меню и подсчитать во сколько вам это обойдется, чтобы потом баснословные суммы не оказались "сюрпризом". Об этом сообщили в сюжете Канал Україна.

Бюджетное меню, включающее в себя блюда только из украинских продуктов и напитки отечественного производства, подорожало за год почти на 10%. А вот более дорогое застолье теперь обойдется дороже соответственно на 15% по сравнению с прошлым годом. Главное отличие между бюджетным вариантом стола и тем, что подороже — в качестве продуктов.

Дешевый вариант включает в себя оливье с недорогой колбасой и диетический майонез, шампанское за 90 гривен и водка вместо коньяка. Если устроить застолье из 6 человек, то с каждого потребуется от 166 грн.

В "средний" салат оливье можно положить "варенку" высшего сорта, жирный майонез. В качестве закуски твердый сыр за 140 грн и колбаса - 110 грн. Также можно взять банку икры и рыбу. В общей сложности с каждого нужно будет собрать по 525 грн.

А вот если вы хотите отпраздновать подороже - коньяк 20-летней выдержки стоимостью в 12 тысяч за 2 бутылки, французкое шампанское по 4000 грн за бутылку, тигровые креветки - 900 грн за кило. В данном случае проще заказать ужин в заведении. Там за ту же сумму вы сможете поесть изысканные блюда, однако не заморачиваться касательно готовки.

Напомним, что диетолог рассказал, как не съесть лишнего на Новый год.

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