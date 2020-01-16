У школах по-новому вивчатимуть українську мову: про що важливо знати

Новий закон про повну середню освіту в Україні був прийнятий Верховною Радою 16 січня і став продовженням нормативного забезпечення реформування системи загальної середньої освіти, розпочатого в 2017 році.

Закон регулює питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти.

Законопроект №0901 серед іншого передбачає кілька моделей вивчення української мови в школах.

Відповідно до статті 5, мова освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти є державною.

Особам, які належать до корінних народів або національних меншин України гарантується і забезпечується право вивчати мову відповідного корінного народу або національної меншини у школах.

Вони мають право отримувати повну загальну середню освіту мовою корінного народу, і нацменшин, поряд з державним. Так, навчання для кримських татар в школах рідною мовою буде відбуватися поряд із ґрунтовним вивченням української.

Особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу (тут йдеться про Угорщину), отримують:

базову середню освіту держмовою в обсязі не менше 20% річного обсягу навчального часу в 5 класі з щорічним збільшенням такого обсягу (не менше 40% у 9 класі)

профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менш ніж 60% річного обсягу навчального часу

Особи, які належать до інших національних меншин України (у тому числі російськомовні), одержують у навчальних закладах базову та профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 80% річного обсягу навчального часу.

Класи з навчанням мовою корінного народу або національної меншини України поряд з державною мовою відкриваються при наявності достатньої кількості заяв батьків або осіб, які досягли повноліття, що належать до відповідного народу чи нацменшини.