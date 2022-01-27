Нутриціолог назвала головну небезпеку суші: "може призвести до тяжких наслідків"

Як часто буває, те, що корисно, може приносити і істотну шкоду організму. Головна небезпека суші - сира риба, яка не завжди зберігається за правилами.

Також водорості норі як джерело йоду можгут бути небезпечні у великих кількостях і викликати порушення в роботі щитовидної залози. А це може привести до тяжких наслідків і захворювань.



Соєвий соус смачний і приємний. Однак він містить велику кількість солі, яка затримує рідину в організмі, відкладається на суглобах і підвищує тиск у гіпертоніків.



Крім того, рис, який готують спеціально для суші, обробляється і втрачає деякі корисні речовини, що також позначається на фігурі.



Нутриціолог розповіла, чим можуть бути небезпечні суші (фото: pexels.com)

"Так що не варто зловживати японською кухнею і їсти суші занадто часто. І важливо не їсти ввечері. Це не найдієтичніше і корисне блюдо з варіантів, які оточують нас. Але іноді побалувати можна - як і в усьому, потрібна міра", - зазначила Боржемська.

Однак, каже фахівець з правильного харчування, суші можуть бути і корисними: свіжі і правильно приготовані роли і суші - благотворне і поживне блюдо. Один з основних компонентів - морська риба, а вона містить велику кількість вітамінів і мікроелементів.

Суші загортають у водорості норі, які містять корисний для організму йод, ретинол, вітаміни С і Е.

Доповнення до суші: васабі, імбир і соєвий соус - надають антисептичну, антибактеріальну та імуностимулюючу дію, благотворно впливають на нервову систему, виступають антиоксидантами і антидепресантами.