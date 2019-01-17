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Потрібна допомога: пораненим бійцям ВСУ необхідні продукти, речі та медикаменти

STYLERЖиття    17.01.2019 - 19:58
Потрібна допомога: пораненим бійцям ВСУ необхідні продукти, речі та медикаменти
Колаж: РБК-Україна

Волонтери просять допомогти українським військовослужбовцям

Кожен день в столичний госпіталь надходять поранені і доктора роблять складні операції. При цьому у госпіталя є потреби про які розповіла активістка Наталія Юсупова на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, госпіталь потребує йогурти, соки, кави, чаї, ковбаси, сири, солодке та фрукти. З одягу дуже потрібні куртки, спортивні костюми і футболки. З ліків - дексалгін і кетонал в ампулах.

Потрібна допомога: пораненим бійцям ВСУ необхідні продукти, речі та медикаменти

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

"На ідіотські питання, навіщо пораненим куртки або шапки, я відповідати не буду", - зазначила Юсупова.

Потрібна допомога: пораненим бійцям ВСУ необхідні продукти, речі та медикаменти

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Вона також розповіла, що у госпіталі є їдальня для бійців, куди всі приносять волонтери.

Потрібна допомога: пораненим бійцям ВСУ необхідні продукти, речі та медикаменти

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

"Мене завжди можна знайти в травматології з обіду, телефон 067 309 88 99, картка ПриватБанку 4176 4900 0009 0459 Ветвицька (Юсупова) моя, не переживайте", - написала активістка.

Потрібна допомога: пораненим бійцям ВСУ необхідні продукти, речі та медикаменти

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Крім того, вона також розповіла, що вчора окупанти підбили дві машини, в яких знаходилися воїни ЗСУ, десять бійців отримали травми і поранення, і є ті, хто перебуває у тяжкому стані. Так само, за її словами, вчора загинув воїн 72 бригади.

Потрібна допомога: пораненим бійцям ВСУ необхідні продукти, речі та медикаменти

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Користувачі мережі також прокоментували пост Юсупової.

"Їдальня все красивіше і затишніше! Наташа та усі небайдужі люди, спасибі за щасливі посмішки наших захисників", - зазначила Jully Morgan.

Потрібна допомога: пораненим бійцям ВСУ необхідні продукти, речі та медикаменти

"Спасибі вам за все", - написала Таня Шиманська.

Нагадаємо, що вчора, 16 січня, українські воїни ліквідували 12 бойовиків незаконних збройних формувань на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що співробітники компанії "Вода Донбасу" потрапили під обстріл біля села Крута Балка (Донецька область), в результаті чого постраждали три людини.

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