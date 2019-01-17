Нужна помощь: раненным бойцам ВСУ необходимы продукты, вещи и медикаменты

Коллаж: РБК-Украина

Волонтеры просят помочь украинским военнослужащим

Каждый день в столичный госпиталь поступают раненые и доктора делают сложнейшие операции. При этом у госпиталя есть потребности о которых рассказала активистка Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

По ее словам, госпиталь нуждается в йогуртах, соках, кофе, чае, колбасе, сырах, сладком и фруктах. Из одежды очень нужны куртки, спортивные костюмы и футболки. Из лекарств - дексалгин и кетонал в ампулах.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

"На идиотские вопросы, зачем раненым куртки или шапки, я отвечать не буду", - отметила Юсупова.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Она также рассказала, что в госпитале есть столовая для бойцов, куда все приносят волонтеры.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

"Меня всегда можно найти в травматологии с обеда, телефон 067 309 88 99, карта ПриватБанка 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая (Юсупова) моя, не переживайте", - написала активистка.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Кроме того, она также рассказала, что вчера оккупанты подбили две машины, в которых находились воины ВСУ, десять бойцов получили травмы и ранения, и есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Так же, по ее словам, вчера погиб воин 72 бригады.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Пользователи сети также прокомментировали пост Юсуповой.

"Столовая все красивее и уютнее! Наташа и все небезразличные люди, спасибо за счастливые улыбки наших защитников", - отметила Jully Morgan.

"Спасибо вам за все", - написала Таня Шиманская.

Напомним, что вчера, 16 января, украинские воины ликвидировали 12 боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Ранее сообщалось, что что сотрудники компании "Вода Донбасса" попали под обстрел возле села Крутая Балка (Донецкая область), в результате чего пострадали три человека.