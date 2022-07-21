Потрібно до лікаря? Медик розповіла про несподівані причини випадіння волосся

Якщо у вас раптово стало випадати у великій кількості волосся - вам необхідно звернутися з цією проблемою до лікаря. Але є випадки, коли цього робити і не потрібно.
Таку думку озвучила лікар-дерматолог Ірина Власенко.
Власенко пояснила, що не кожен пацієнт з такою проблемою потребує негайного лікування та обстеження.
Алопеція або випадання волосся може статися з різних причин.
Стрес, хвороба або вживання деяких ліків може призвести до телогенової алопеції. Це такий стан, коли волосся переходить з фази росту в фазу "вмирання" раніше, ніж це планувалося.
В цьому випадку медики лікування не призначають. Пацієнту потрібно почекати і ситуація сама покращиться.
Якщо окремі ділянки голови почали втрачати волосся, то тоді вже треба розбиратися з цією причиною.
Якщо випадання волосся викликано грибковою інфекцією, то вже привід не тільки звернутися до дерматолога, а й отримати лікування.
Іноді зустрічається таке явище, яке називають тріхтіломанією. У цьому випадку людина сама вириває у себе волосся. Це може бути непомітно, може бути видом стереотипних рухів, на які не звертають уваги. Тому в такому випадку лікування призначає не дерматолог.
У нормі у людини в день може випадати до 100 волосин. Якщо ви хочете перевірити, чи все у вас нормально, то помийте волосся, висушіть обережно, і заплетіть його в косу і не чіпайте добу. Якщо волосся коротке, то можна надіти спеціальну сіточку. Через 24 години розплетіть косу і порахуйте, скільки випало волосся.
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