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Нужно к доктору? Врач рассказала о неожиданных причинах выпадения волос

Фото: Почему у человека начинают выпадать волосы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Если у вас внезапно стали выпадать в большом количестве волосы - вам необходимо обратиться с этой проблемой к доктору. Но есть случаи, когда этого делать и не нужно.

Такое мнение озвучила врач-дерматолог Ирина Власенко.

Когда можно не обращаться к врачу

Власенко объяснила, что не каждый пациент с такой проблемой нуждается в немедленном лечении и обследовании.

Алопеция или выпадение волос может произойти по разным причинам.

Причины выпадения волос

Стресс, болезнь или употребление некоторых лекарств может привести к телогеновой алопеции. Это такое состояние, когда волосы переходят из фазы роста в фазу "умирания" раньше, чем это планировалось.

В этом случае медики лечение не назначают. Пациенту нужно подождать и ситуация сама улучшится.

Если отдельные участки головы начали терять волосы, то тогда уже надо разбираться с этой причиной.

Если выпадение волос вызвано грибковой инфекцией, то уже повод не только обратиться к дерматологу, но и получить лечение.

Что такое трихтиломания

Иногда встречается такое явление, которое называют трихтиломанией. В этом случае человек сам вырывает у себя волосы. Это может быть незаметно, может быть видом стереотипных движений, на которые не обращают внимания. Поэтому в таком случае лечение назначает не дерматолог.

Сколько волос должно выпадать в норме

В норме у человека в день может выпадать до 100 волосин. Если вы хотите проверить, все ли у вас нормально, то помойте волосы, высушите осторожно, и заплетите их в косу и не трогайте сутки. Если волосы короткие, то можно надеть специальную сеточку. Через 24 часа расплетите косу и сосчитайте количество выпавших волос.

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