"Потрібно самим карати": ветеран АТО розповів про безчинства "чорних ріелторів" у Києві (відео)

Ілюстративне фото: ріелтор (колаж: Styler)

Винуватців затримали "на гарячому"

Ветеран антитерористичної операції на Донбасі Дмитро Гоцуцов розповів деталі скандалу з "чорними ріелторами", які промишляли в столиці України. Відповідне відео розміщено на сторінці "Кардинал Ді" Facebook.

"Побратим Канада сьогодні намагався знайти справедливість у Подільському суді", - йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот поста (facebook.com/Кардинал Ді)

У той же час ветеран АТО розповів, що розслідування справи не допомогло те, що злочинців вдалося застати на гарячому".

"Ще раз впевнююся - треба самим карати. Чорні ріелтори, які займалися тим, що кидали людей на оренду житла. Як я вже говорив – це могли бути останні гроші людей. Вони не кидали тих, хто шукав житло за 50 тисяч. Вони вибирали тих, хто шукав за чотири тисячі. Я для них став останньою жертвою", - сказав він.

Відео: ветерана АТО ооголосили в розшук після того, як він став жертвою "чорних ріелторів" (facebook.com/Кардинал Ді)

Більш того, Гоцуцов розповів, як з ним намагалися домовитися правоохоронці.

"Змінилося 6 або 7 слідчих. Мене постійно розшукували. Постійно щось губилося. Мене, потерпілого, поставили в активний розшук. Якщо б я захотів кудись виїхати відпочити, мене просто б не випустили з аеропорту. Я бачу затягування, як намагаються домовитися. Потім мене почали обробляти слідчі. Апогеєм став прокурор. Він, перебираючи мої файли, сказав "доброволець, принциповий"? Це був просто апогей", - сказав він.

Нагадаємо, у Запоріжжі правоохоронці викрили організовану злочинне угрупування, яка спеціалізувалася на незаконних операціях з нерухомим майном громадян.

Перша допомога при втраті свідомості (video.rbc.ua)