"Нужно самим наказывать": ветеран АТО рассказал о бесчинствах "черных риэлторов" в Киеве (видео)

Иллюстративное фото: риэлтор (коллаж: Styler)

Виновников задержали "на горячем"

Ветеран антитеррористической операции на Донбассе Дмитрий Гоцуцов рассказал детали скандала с "черными риэлторами", которые промышляли в столице Украины. Соответствующее видео размещено на странице "Кардинал Ди" в Facebook.

"Побратим Канада сегодня пытался найти справедливость в Подольском суде", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот поста (facebook.com/Кардинал Ди)

В то же время ветеран АТО рассказал, что расследованию дела не помогло то, что преступников удалось "застать на горячем".

"Еще раз убеждаюсь - нужно самим наказывать. Черные риэлторы, которые занимались тем, что бросали людей на аренду жилья. Как я уже говорил – это могли быть последние деньги людей. Они не бросали тех, кто искал жилье за 50 тысяч. Они выбирали тех, кто искал за четыре тысячи. Я для них стал последней жертвой", - сказал он.

Видео: ветерана АТО обявили в розыск после того, как он стал жертвой "черных риэлторов" (facebook.com/Кардинал Ди)

Более того, Гоцуцов рассказал, как с ним пытались договориться правоохранители.

"Сменилось 6 или 7 следователей. Меня постоянно разыскивали. Постоянно что-то терялось. Меня, потерпевшего, поставили в активный розыск. Если б я захотел куда-то выехать отдохнуть, меня просто б не выпустили из аэропорта. Я вижу затягивание, как пытаются договориться. Потом меня начали обрабатывать следователи. Апогеем стал прокурор. Он, перебирая мои файлы, сказал "доброволец, принципиальный"? Это был просто апогей", - сказал он.

Напомним, в Запорожье правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, которая специализировалась на незаконных сделках с недвижимым имуществом граждан.

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