Ось що потрібно зробити з кондиціонером перед тим, як увімкнути його: буде краще працювати

Кондиціонер є улюбленим приладом для охолодження влітку. За таким приладом необхідно правильно доглядати. Зокрема, перед його увімкненням необхідно зробити одну річ, щоб він краще працював.

Що потрібно зробити

Важливо очистити його перед використанням, щоб дихати чистим повітрям без небезпеки для здоров'я.

Також, щоб повітря в будинку було чистим і здоровим, важливо витерти пил, який міг накопичуватися взимку, коли він не працював. Цей пил впливає на повітря, що циркулює в будинку, а також може вплинути на роботу кондиціонера. Саме тому внутрішні та зовнішні елементи цього побутового приладу необхідно чистити.

Як почистити кондиціонер

Щоб очистити кондиціонер, важливо спочатку знати його компоненти. Він має внутрішній і зовнішній блоки, які необхідно продезінфікувати для оптимальної роботи.

Даний прилад має прямокутний корпус із заслінками, двигуном і внутрішніми фільтрами. Важливо чистити його раз на місяць, щоб видалити залишки пилу. Для цього потрібно кінець шланга від пилососа протягнути його над стулками. Решту пилу можна видалити серветкою з мікрофібри.

Також необхідно очистити зовнішній блок кондиціонера

Цей блок кондиціонера є чутливою частиною, оскільки він піддається зовнішньому впливу, адже розташований у зовнішній стороні будинку і піддається кліматичним впливам. Таке очищення необхідно проводити в чотири етапи.

Зокрема, після вимкнення кондиціонера необхідно стежити, щоб вентиляційні отвори не закривало листя або сміття. Потім вам доведеться спорожнити піддон для конденсату та очистити його вологою ганчіркою. Також потрібно протерти зовнішній блок вологою ганчіркою.

Таку чистку слід проводити двічі на рік, один раз перед увімкненням кондиціонера влітку.