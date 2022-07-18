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Вот что нужно сделать с кондиционером перед тем, как включить его: будет лучше работать

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 15:25
Вот что нужно сделать с кондиционером перед тем, как включить его: будет лучше работать Что нужно сделать перед включением кондиционером (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кондиционер является любимым прибором для охлаждения летом. За таким прибором необходимо правильно ухаживать. В частности, перед его включением необходимо сделать одну вещь, чтобы он лучше работал.

Об этом пишет Sante Plusmag.

Что нужно сделать

Важно очистить его перед использованием, чтобы дышать чистым воздухом без опасности для здоровья.

Также, чтобы воздух в доме был чистым и здоровым, важно вытереть пыль, который мог накапливаться зимой, когда он не работала. Пыль влияет на воздух, циркулирующий в доме, а также может повлиять на работу кондиционера. Именно поэтому внутренние и внешние элементы этого бытового прибора необходимо чистить.

Как почистить кондиционер

Чтобы очистить кондиционер, важно сначала знать его компоненты. Он имеет внутренний и внешний блоки, которые необходимо продезинфицировать для оптимальной работы.

Данный прибор имеет прямоугольный корпус с заслонками, двигателем и внутренними фильтрами. Важно чистить его раз в месяц, чтобы удалить остатки пыли. Для этого, нужно конец шланга от пылесоса протянуть его над створками. Остальную пыль можно удалить салфеткой из микрофибры.

Также необходимо очистить внешний блок кондиционера

Этот блок кондиционера является чувствительной частью, поскольку он подвергается внешнему воздействию, ведь расположен во внешней стороне дома и подвергается климатическим воздействиям. Такое очищение необходимо проводить в четыре этапа.

В частности, после выключения кондиционера необходимо следить, чтобы вентиляционные отверстия не закрывали листья или мусор. Затем вам придется опорожнить поддон для конденсата и очистить его влажной тряпкой. Также нужно протереть наружный блок влажной тряпкой.

Такую чистку следует проводить дважды в год, один раз перед включением кондиционера летом.

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