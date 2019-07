Що потрібно знати про UPark Festival: квитки, розклад, знижки

16-18 липня культурна і музичне життя Києва буде зосереджене в районі Sky Family Park - тут пройде UPark Festival. Серед артистів, які представлять київській публіці свої лайв: Die Antwoord, Thirty Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, rag'n'bone Man, MØ, Nothing But Thieves, AJR, Ivan Dorn, МІЅЅІО, SWMRS, TBPOFT і Pale Waves.

Квитки і правила входу

Купити одноденні квитки і абонементи на фестиваль можна на офіційному сайті, а також практично у всіх квиткових операторів. Крім того, квитки будуть продаватися і при вході на сам фестиваль, але їх ціна буде вище, ніж у передпродажу онлайн.

Діти до 12 років включно зможуть потрапити на UPark Festival безкоштовно в супроводі батьків і за наявності документів, що засвідчують особу і вік. До речі, для найменших відвідувачів на території фестивалю працюватиме дитячий майданчик "Парк Дитячого періоду".

Власників триденних абонементів просять звернути увагу, що вхід на територію фестивалю — одноразовий. Зайти у Sky Family Park c квитком категорії 3 Days Pass також буде можливо тільки один разу в кожен з днів фестивалю. Тому зберігайте абонемент і не знімайте з руки браслет попереднього дня, поки волонтери не замінять вам його на актуальний. Наявність цілого браслета і абонемента — обов'язкова умова для входу на територію UPark Festival в другий і третій дні.

UPark Festival пройде в Києві

Розклад

Розклад UPark розподілилася таким чином:

16 липня

15:30 - Відкриття входу на фестиваль

16:30 - TBPOFT

18:00 - SWMRS

19:30 - Nothing But Thieves

21:15 - Bring Me the Horizon

23:00 - Завершення фестивалю

17 липня

15:30 - Відкриття входу на фестиваль

16:30 - AJR

18:00 - Pale Waves

19:30 - rag'n'bone Man

21:15 - Thirty Seconds to Mars

23:00 - Завершення фестивалю

18 липня

15:30 - Відкриття входу на фестиваль

16:30 - МІЅЅІО

18:00 - MØ

19:30 - Ivan Dorn

21:15 - Die Antwoord

23:00 - Завершення фестивалю

Крім крутих лайвів від кращих артистів сучасності, гостей UPark Festival чекає чимало інших, "немузичних" активностей.

Водні розваги

Мальовничий берег Дніпра - одна з головних переваг Sky Family Park. Під час UPark Festival тут можна буде спробувати прогулянки на SUP-бордах (один з найпростіших видів серфінгу на спокійній воді) або взяти в оренду вейкборд.

Фотозони

Відчути себе справжньою рок-зіркою можна буде у фотозоні. В ній встановлять 15 камер і обладнали куточок рок-зірки. Гості UPark Festival зможуть спробувати себе у грі на ударних і зробити яскраві фото на пам'ять про кращі музичні дні літа 2019-го.

Б'юті-зони

На UPark Festival буде три б'юті-зони, в яких гості фестивалю зможуть кардинально змінити імідж або надати образу фестивальності. За плетіння, коси, флеш-тату, брайт-веснянки, кільця і ​​квіти у волоссі дівчат в зоні G-бар відповідатимуть крихітки G. За незвичайними укладками і новим, несподіваним кольором волосся заглядайте в б'юті-зону Got2b.

Басейн

Відкритий басейн з територією понад 1500 кв м буде доступний для власників VIP-квитків. У нього обладнують власний бар і ресторан зі зручними пуфами і шезлонгами. А ось рушники, тих, хто планує слухати музику прямо у воді, організатори просять взяти з собою, послуги їх оренди не передбачено.

Ще більше музики від YouTube Music

У колаборації з фестивалем музичний сервіс готує спеціальну зону, де в перервах між лайвами артистів виступатимусть українські діджеї. Протягом трьох днів свої сети тут відіграють Dj Sukhoi, Dj Andrew Dark.

Знижки

Заощадити на фестивалі зможуть власники карти Фестивальна, при розрахунку такою картою вони отримають 10% знижку на фудкорті і в барах UPark Festival (для цього потрібно буде просто додати карту в ApplePay або в GooglePay).

Транспорт

Дістатися на фестиваль можна буде практично будь-яким чином наземного транспорту: на авто, або ж — на метро. Найближча станція — "Почайна". Від неї до ТЦ Sky Mall, який розташований в безпосередній близькості від фестивалю, протягом дня курсуватимуть безкоштовні маршрутні таксі.

Для того, щоб гості UPark Festival без проблем змогли доїхати додому і по завершенню концертів, з 16 до 18 липня, КМДА збільшить кількість тролейбусів (№30, 30-К, 31) і автобусів (№21, 101, 150, 151, 157, 192, 476, 485, 573, 598-Д), а також подовжить їхню роботу на годину. На час фестивалю наземний громадський транспорт працюватиме за наступним графіком: тролейбуси: №30 до 2:50, №30-К до 2:04, №31 о 2:10, автобуси: №21 до 00:29, №101 до 00:32, маршрутні таксі: №150 і №573 до 22:00, №151 до 00:30, №157, №476 і №485 до 00:00, №192 до 1:20, №598-Д до 23:40.

Заборонено на території фестивалю

На UPark Festival забороняється проносити: професійну фото- і відеоапаратуру, а також аудіоапаратуру для проведення запису; планшети; дрони; моноподи (селфі-палки); будь-яку зброю (включаючи холодну, газову та газові балончики), вибухові речовини, піротехніку, лазери, ліхтарі, миготливі предмети; скло, колючі предмети; напої та їжу, рідину, духи в тарі більше 30 мл (виняток — дитяче харчування і вода для немовлят), наркотичні речовини, а також засоби для їхнього вживання; парасолі-тростини (беріть дощовики!); літаючі, повітроплавні, вертикально-підйомні пристрої і механізми, квадрокоптери, повітряні кулі, китайські ліхтарі, повітряних зміїв; банери і плакати, що містять дискримінаційні та / або провокаційні тексти / вирази, які можуть призвести до конфліктних ситуацій і травм; тварин; засоби пересування: велосипеди, сеґвеі, скейтборд, ролики тощо.

Рекомендуємо не ризикувати і прислухатися до прохання організаторів, адже вам може бути відмовлено в проході на захід за наявністю будь-якого предмета зі списку. Компенсація вартості квитка при цьому не повертається.

За всієї актуальною інформацією можна стежити на офіційних сторінках фестивалю в Facebook і Instagram.