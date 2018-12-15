Об'єднавчий собор: у Московському патріархаті зганьбилися словами про Україну

Фото: Священик (ugcc.ua)

Московський патріархат вибухнув жовчю

У Московському патріархаті зганьбилися жовчю, кинутою на адресу України через ситуацію з Об'єднавчим собором, який вирішить ситуацію з наданням українській церкві автокефалії. Про це повідомив глава синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, передає канал 360tv.

Українська влада звезла до Києва "бюджетників" для підтримки "об'єднавчого собору". Між тим привезені люди або не розуміють, в чому справа, або навіть виступають за Блаженнішого митрополита Онуфрія, який ні на якому соборі не з'явиться. Трагіфарс", - сказав він.

Той же час священик Олександр Волков заявив, що навколо України нібито "затягується зашморг".

"Навколо шиї затягується зашморг і всі ці розкольники тепер будуть на дуже короткому повідку, вони не зможуть робити нічого самостійно: ні кадрових, ні адміністративних, ні якихось духовних рішень", - підкреслив він.

Додамо, що брати участь у соборі будуть 192 делегати. УПЦ КП зберуть 126, з яких 42 єпископа, 42 священика і 42 мирянина. Від УАПЦ - 12 архієреїв, 12 священиків і 12 мирян. З представників УПЦ МП буде 10 єпископів, 10 священиків і мирян 10. Всі учасники собору отримали від Варфоломія офіційне запрошення, згідно з яким кожен з них може взяти з собою одного священика і одного мирянина.

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