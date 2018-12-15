Объединительный собор: в Московском патриархате опозорились словами об Украине

Фото: Священник (ugcc.ua)

Московский патриархат разразился желчью

В Московском патриархате опозорились желчью, брошенной в адрес Украины из-за ситуации с Объединительным собором, который решит ситуацию с предоставлением украинской церкви автокефалии. Об этом сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает канал 360tv.

Украинская власть свезла в Киев "бюджетников" для поддержки "объединительного собора". Между тем привезенные люди либо не понимают, в чем дело, либо даже выступают за Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который ни на каком соборе не появится. Трагифарс", - сказал он.

То же время священник Александр Волков заявил, что вокруг Украины якобы "затягивается удавка".

"Вокруг шеи затягивается удавка и все эти раскольники теперь будут на очень коротком поводке, они не смогут делать ничего самостоятельно: ни кадровых, ни административных, ни каких-то духовных решений", - подчекнул он.

Добавим, что участвовать в соборе будут 192 делегата. УПЦ КП соберут 126, из которых 42 епископа, 42 священника и 42 мирянина. От УАПЦ - 12 архиереев, 12 священников и 12 мирян. Из представителей УПЦ МП будет 10 епископов, 10 священников и 10 мирян. Все участники собора получили от Варфоломея официальное приглашение, согласно которому каждый из них может взять с собой одного священника и одного мирянина.

Ранее Styler собрал интересные факты про митрополита Епифания, который уже в субботу, 15 декабря, может возглавить новую украинскую церковь