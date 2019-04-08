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Наче потрапив під обстріл: погром у вагонах потяга УЗ шокував мережу (фото, відео)

STYLERЖиття    08.04.2019 - 19:32
Наче потрапив під обстріл: погром у вагонах потяга УЗ шокував мережу (фото, відео)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Укрзалізниця після дій футбольних фанатів просить МВС відправити у поїзда нацгвардійців

Поїзд Укрзалізниці №120 сполученням Львів - Запоріжжя в буквальному сенсі слова зазнав нападу - в декількох вагонах вандали розбили скло у вікнах і тамбурах, викинули з поїзда вогнегасники та постільні комплекти разом із матрацами. Після цього вагони перестали використовувати, оскільки після інциденту вони потребують суттєвого ремонту, розповіли 8 квітня в преес-службі УЗ.

Зазначається, що подія сталася у суботу, 6 квітня. Винуватцями заворушень виявилися 250 пасажирів - вболівальників футбольного клубу "Карпати", які сіли до поїзду у Львові.

Фанати розбили скло у вікнах і тамбурах вагонів - всього 12 вікон, викинули з поїзда 21 матрац, 25 подушок, 25 постільних комплектів, одну зимову ковдру і три вогнегасника. Дісталося четвертому, п'ятому та шостому вагонам.

У мережі також опублікували відео з місця події. Тетяна Ткаченко на своїй сторінці у Facebook розмістила ролик, на якому показані страшні наслідки дій хуліганів у поїзді.

Футбольні фани розгромили вагони в поїзді Львів - Запоріжжя (відео: facebook.com)

Також повідомляється, що на неадекватів надходили скарги від інших пасажирів і працівників поїзної бригади.

"Правоохоронців викликали майже на кожну станцію по ходу слідування поїзда, але жоден із представників Нацполіції, які приїжджали на виклики, не вжив заходів для врегулювання ситуації та вгамування хуліганів", - обурюються в Укрзалізниці.

УЗ вчергове закликала МВС відправляти у пасажирські поїзди працівників поліції або Нацгвардії "для забезпечення дотримання громадського порядку".

 

Наслідки погрому в поїзді №120 Львів - Запоріжжя (фото: скріншот з відео)

У коментарях до відеоролика про розбите обладнання у вагонах поїзда користувачі мережі обурюються діями вандалів і закликають правоохоронців належним чином відреагувати на таке хуліганство. Деякі порівнюють наслідки погрому з обстрілом або зі смерчем.

  • І це буде безкарно?
  • Жахливо!
  • Таке враження, що вагон потрапив під обстріл
  • За такі порушення варто позбавляти можливості їздити в поїздах
  • Жах. А мені от здається, що це все не просто так. Кимось проплачено. Ну не можу я уявити, щоб людина так себе вів.
  • Бидло-фани
  • Може ви крізь смерч проїжджали?! Таке годі збагнути!

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Запоріжжям невідомі хулігани закидали камінням вагони поїзда сполученням Запоріжжя - Київ. У мережі показали фото з місця інциденту.

Також ми писали про те, що в Києві засудили 27-річного чоловіка, який брав участь в розгромі столичної електрички в липні 2018-го до двох років позбавлення волі умовно.

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