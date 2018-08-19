Обвал мосту в Італії: з'явилися кадри з українкою, яка дивом вижила (відео)

Ілюстративне фото (twitter.com/BeckyBluepuff)

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У мережі з'явилося перше відео молдаванина Євгена Бабіна та українки Наталії Еліної, які вижили під час обвалу мосту в італійській Генуї. Відповідне відео чоловік розмістив на своїй сторінці в Facebook.

"Велике спасибі за думки і повідомлення, які ви залишили. Санта-Марія - чудове місто, повне друзів", - сказано в підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно, що у чоловіка проблеми з хребтом – у нього на шиї видніється спеціальний фіксуючий комір. При цьому його дружина, українка Еліна відчуває себе набагато краще.

На відеозаписі видно, що вони посміхаються, а також кажуть, що раді своєму порятунку й підтримці.

Відео: врятовані молдаванин і українка (facebook.com/eugeniu.babin)

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті обвалу мосту в Італії, який стався 14 серпня в Генуї, зросла до 42 осіб.

Раніше ми повідомляли, що в уряді Італії почали розслідування відносно компанії Autostrade per l'Italia, обслуговуючої міст Моранді біля Генуї. Головний прокурор італійського міста Франческо Коцци заявляв, що ймовірною причиною обвалення моста в італійській Генуї міг стати людський чинник.

Крім того, Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України з посиланням на префектуру міста Генуя повідомляв, що серед загиблих в результаті обвалу мосту в Італії громадян України немає.

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