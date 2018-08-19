Обвал моста в Италии: появились кадры с чудом выжившей украинкой (видео)

Иллюстративное фото (twitter.com/BeckyBluepuff)

Видеообращение пара сделала в больнице

В сети появилось первое видео выживших во время обвала моста в итальянской Генуе молдаванина Евгения Бабина и украинки Натальи Елиной. Соответствующее видео мужчина разместил на свей странице в Facebook.

"Большое спасибо за мысли и сообщения, которые вы оставили. Санта-Мария - замечательный город, полный друзей", - сказано в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно, что у мужчины проблемы с хребтом – у него на шее виднеется специальный фиксирующий воротник. При этом его супруга, украинка Елина чувствует себя гораздо лучше.

На видеозаписи видно, что они улыбаются, а также говорят, что рады своему спасению и поддержке.

Видео: спасенные молдаванин и украинка (facebook.com/eugeniu.babin)

Напомним, число погибших в результате обвала моста в Италии, который произошел 14 августа в Генуе, возросло до 42 человек.

Ранее мы сообщали, что в правительстве Италии начали расследование в отношении компании Autostrade per l'Italia, обслуживающей мост Моранди возле Генуи. Главный прокурор итальянского города Франческо Коцци заявлял, что вероятной причиной обрушения моста в итальянской Генуе мог стать человеческий фактор.

Кроме того, Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на префектуру города Генуя сообщал, что среди погибших в результате обвала моста в Италии граждан Украины нет.

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