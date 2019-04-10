Обзивають нацистами: мережа гіпермаркетів вляпалася в скандал

Будівельний гіпермаркет "Епіцентр" у Києві, що за адресою Кільцева дорога, 1Б опинився в центрі мовного скандалу. Покупця відмовилися обслуговувати українською мовою, а потім і взагалі обізвали нацистом. Про це у Facebook написав Олександр Лозовий, який і став жертвою такого обслуговування.

За його словами він підійшов до каси, ввічливо привітався, але касир Олена Камєнєва продовжила обслуговувати його російською мовою. Коли Олександр тактовно попросив перейти на державну мову, касирка почала грубити і обзивати покупця.

"Її неначе щось вкусило, вона категорично відмовилася це робити (переходити на українську мову. - Ред.), обізвала мене нацистом і сказала що, "ми їх тут скоро повбиваємо", - пише Олександр Лозовий.

Епіцентр у Києві потрапив у скандал через українську мову (та сама касирка, фото: facebook.com/weddinggeneral)

Чоловік попросив викликати адміністратора, яка ввічливо його обслужила і пояснила, що в "Епіцентрі" від співробітників не вимагають обслуговувати клієнтів державною мовою.

Трохи згодом Олександр Лозовий написав, що йому зателефонував директор гіпермаркету, щиро вибачився за ситуацію, яка сталася напередодні.

"Пообіцяв, що касирка, яка відмовилася мене обслуговувати державною мовою і обізвала нацистом, більше не буде працювати у цьому гіпермаркеті", - написав чоловік.

Раніше ми писали про те, що відомий львівський активіст Святослав Літинський через суд змусив відомий косметичний бренд Yves Rocher створити українськомовну версію свого сайту.

Нагадаємо, у штабі Володимира Зеленського заявили, що у разі перемоги на виборах президента України 2019 він має намір популяризувати українську мову, але й надавати можливість для використання будь-яких інших мов.