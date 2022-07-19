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"Дуже важкий напрямок": українців просять допомогти військовим, де постійні обстріли

Новость на русском →
Вівторок 19 липня 2022 12:33
"Дуже важкий напрямок": українців просять допомогти військовим, де постійні обстріли Волонтер просить допомогти українським військовим (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Волонтер Наталія Юсупова оголосила терміновий збір коштів на дрон та турнікети для захисників України, які знаходяться на важкому напрямку.

Про це Юсупова повідомила на своїй сторінці в Facebook і розмістила банківські реквізити для збору коштів.

Військовим необхідний дрон Autel преміум за 61 500 грн та 30 турнікетів за 21 600 грн.

"Дуже важкий напрямок, де тривають постійні ворожі обстріли. В підрозділі немає жодного дрона, без дронів ну дуже важко корегувати арту. Благаю допомогти. Тисячі підписників, хто як може, 5 чи 20 грн, кожна копійка, це допомога", - написала волонтер.

Також Юсупова зазначила, що сьогодні вона вже викупила два тепловізора - 136 200 грн.

Реквізити для допомоги

Paypal

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія

4149499374344032 Приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

4441111447002464 Монобанк.

&quot;Дуже важкий напрямок&quot;: українців просять допомогти військовим, де постійні обстрілиУкраїнський волонтер оголосила збір коштів для військових (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Нещодавно волонтер збирала кошти для військових, де йдуть запеклі бої.

Також ми писали, що українські захисники показали, як за допомогою дронів знищують позиції ворога.

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Збройні сили України волонтер
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