"Очень тяжелое направление": украинцев просят помочь военным, где постоянные обстрелы
Волонтер Наталья Юсупова объявила срочный сбор средств на дрон и турникеты для защитников Украины, которые находятся на тяжелом направлении.
Об этом Юсупова сообщила на своей странице в Facebook и разместила банковские реквизиты для сбора средств.
Военным необходим дрон Autel премиум за 61 500 грн и 30 турникетов за 21 600 грн.
"Очень тяжелое направление, где продолжаются постоянные вражеские обстрелы. В подразделении нет ни одного дрона, без дронова ну очень трудно корректировать арту. Умоляю помочь. Тысячи подписчиков, кто как может, 5 или 20 грн, каждая копейка, это помощь", - написала волонтер.
Также Юсупова отметила, что сегодня она уже выкупила два тепловизора - 136 200 грн.
Реквизиты для помощи
Paypal
pp@nataliiayusupova.name.
5168752017223390 Приват, Юсупова Наталья
4149499374344032 Приват, Юсупова
5375411504293973 Монобанк
4441111447002464 Монобанк.
Украинский волонтер объявила сбор средств для военных (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)
Недавно волонтер собирала средства для военных, где идут ожесточенные бои.
Также мы писали, что украинские защитники показали, как с помощью дронов уничтожают позиции врага.