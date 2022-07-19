"Очень тяжелое направление": украинцев просят помочь военным, где постоянные обстрелы

Волонтер Наталья Юсупова объявила срочный сбор средств на дрон и турникеты для защитников Украины, которые находятся на тяжелом направлении.

Об этом Юсупова сообщила на своей странице в Facebook и разместила банковские реквизиты для сбора средств.

Военным необходим дрон Autel премиум за 61 500 грн и 30 турникетов за 21 600 грн.

"Очень тяжелое направление, где продолжаются постоянные вражеские обстрелы. В подразделении нет ни одного дрона, без дронова ну очень трудно корректировать арту. Умоляю помочь. Тысячи подписчиков, кто как может, 5 или 20 грн, каждая копейка, это помощь", - написала волонтер.

Также Юсупова отметила, что сегодня она уже выкупила два тепловизора - 136 200 грн.

Реквизиты для помощи

Paypal

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталья

4149499374344032 Приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

4441111447002464 Монобанк.

Украинский волонтер объявила сбор средств для военных (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)