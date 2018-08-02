"Дуже здивувався": Онищенко "відхрестився" від шлюбу з Різатдіновою

Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

Нардеп не визнає офіційні стосунки з гімнасткою

Народний депутат Олександр Онищенко "відрікся" від шлюбу з гімнасткою Ганною Різатдіновою, з якою у них є спільна дитина. Про це повідомляє "Країна".

Нардеп заявив, що ні з ким не перебуває в офіційно зареєстрованих відносинах.

"З подивом прочитав про себе в "Вікіпедії", що я одружений чоловік і дуже здивувався. Це не так, офіційно я ні з ким не розписаний. Можу показати паспорт", - сказав він.

Хоча сина, якого народила йому Різатдінова, нардеп визнає своїм.

Скріншот поста (instagram.com/annarizatdinova)

Сама ж гімнастка в лютому в ефірі програми "Світське життя" сказала, що вона віруюча людина.

"Дитина поза шлюбом для мене був би гріхом", - сказала тоді вона.

В інтерв'ю Різатдінова розповідала, що Онищенко – прекрасний батько.

"Саша у всьому мені допомагає, так як няню ми вирішили поки не брати. Він гуляє з дитиною, допомагає мені купати Роману, ми гуляємо разом з ним. Саша – прекрасний батько, моя підтримка і опора нашої сім'ї", – сказала спортсменка.

Раніше Різатдінова відверто розповіла про стосунки з Онищенко.

За словами 24-річної Різатдінової, вони з Онищенко ще давно перетнулися на спортивних змаганнях, проте до бронзи на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016 році чоловіки її не цікавили.

Зустрівши Онищенко, спортсменка відчула, що це не просто закоханість, а щось більше.

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