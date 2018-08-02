"Очень удивился": Онищенко "открестился" от брака с Ризатдиновой

Фото: Александр Онищенко (РБК-Украина)

Нардеп не признает официальные отношения с гимнасткой

Народный депутат Александр Онищенко "отрекся" от брака с гимнасткой Анной Ризатдиновой, с которой у них есть общий ребенок. Об этом сообщает "Страна".

Нардеп заявил, что ни с кем не состоит в официально зарегистрированных отношениях.

"С удивлением прочел о себе в "Википедии", что я женатый человек и очень удивился. Это не так, официально я ни с кем не расписан. Могу паспорт показать", - сказал он.

Хотя сына, которого ему родила Ризатдинова, нардеп признает своим.

Скриншот поста (instagram.com/annarizatdinova)

Сама же гимнастка в феврале в эфире программы "Светская жизнь" сказала, что она верующий человек.

"Ребенок вне брака для меня был бы грехом", - сказала тогда она.

В интервью Ризатдинова рассказывала, что Онищенко – прекрасный отец.

"Саша во всем мне помогает, так как няню мы решили пока не брать. Он гуляет с ребенком, помогает мне купать Романа, мы гуляем вместе с ним. Саша – прекрасный отец, моя поддержка и опора нашей семьи", – говорила спортсменка.

Ранее Ризатдинова откровенно рассказала об отношениях с Онищенко.

По словам 24-летней Ризатдиновой, они с Онищенко еще давно пересеклись на спортивных соревнованиях, однако до бронзы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году мужчины ее не интересовали.

Встретив Онищенко, спортсменка почувствовала, что это не просто влюбленность, а нечто большее.

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