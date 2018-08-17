Черговий герой паркування: в мережі помітили особливо зухвалого автохама (відео)

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Хтось залишив свою машину прямо навпроти входу в торговий центр

В Одесі прямо навпроти входу в гіпермаркет "Епіцентр" на 7-му кілометрі Овідіопольської дороги невідомий залишив свій автомобіль, чим обурив багатьох користувачів мережі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Юрій Головчук, опублікувавши відповідний відеоролик.

"Рівень паркування – Бог", - написав він у публікації.

На кадрах видно, як прямо біля входу в торговий центр стоїть авто, яке інші змушені обходити.

"Це "Епіцентр". Чоловік припаркувався. Такого я ще не бачив", - сказав автор відео.

Рівень паркування - Бог Опубліковано Юрієм Головчуком П'п'ятниця, 17 серпня 2018 р.

Відео: facebook.com/YurecOdesa

Пізніше він додав ще один відеозапис, на якому відображений момент, як працівник магазину евакуює машину в належне місце.

"Бога паркування спустили з небес", - написав Юрій.