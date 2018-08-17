Очередной герой парковки: в сети заметили особо наглого автохама (видео)

Кто-то оставил свою машину прямо напротив входа в торговый центр
В Одессе прямо напротив входа в гипермаркет "Эпицентр" на 7-м километре Овидиопольской дороги неизвестный оставил свой автомобиль, чем возмутил многих пользователей сети. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Юрий Головчук, опубликовав соответствующий видеоролик.
"Уровень парковки – Бог", - написал он в публикации.
На кадрах видно, как прямо у входа в торговый центр стоит авто, которое другие вынуждены просто обходить.
"Это "Эпицентр". Человек припарковался. Такого я еще не видел", - сказал автор видео.
Уровень парковки - БогОпубліковано Юрієм Головчуком П'ятниця, 17 серпня 2018 р.
Видео: facebook.com/YurecOdesa
Позднее он добавил еще одну видеозапись, на которой запечатлен момент, как сотрудник магазина эвакуирует машину в положенное место.
"Бога парковки спустили с небес", - написал Юрий.
Бога парковки спустили с небес